Boala anunțată de pierderea simtului olfactiv

Oamenii de știință au descoperit un nou simptom de Alzheimer, prin care boala ar putea fi depistată precoce. În prezent, majoritatea testelor se bazează pe verificarea memoriei. Însă, în momentul în care apar problemele de memorie, boala este deja într-un stadiu avansat.

Cercetătorii de la Universitatea McGill din Quebec au descoperit că pierderea simţului mirosului ar putea fi un indicator al apariţiei bolii. La studiu au participat 300 de persoane cu risc crescut de Alzheimer, având un părinte diagnosticat cu această boală. În timpul testelor, participanţii au trebuit să identifice mai multe mirosuri, de la gumă de mestecat la benzină, scrie IFL Science, citat de Digi 24. O sută dintre voluntari cu vârsta medie de 63 de ani au acceptat și să fie testaţi cu regularitate prin intermediul puncţiei lombare pentru descoperirea proteinelor asociate bolii Alzheimer din fluidul spinal.

Cercetătorii au observat că persoanele care au întâmpinat probleme în identificarea tipurilor de mirosuri sunt mai predispuse la apariţia bolii Alzheimer.

,,Este pentru prima dată când am descoperit că lipsa mirosului este un indicator al Alzheimerului,” a declarat Marie-Elyse Lafaille-Magnan, principalul autor al studiului. ,,Timp de peste 30 de ani, cercetătorii au explorat conexiunile dintre pierderea memoriei şi incapacitatea de a identifica anumite mirosuri. Bulbul olfactiv (ce are rolul de simţ al mirosului) şi cortexul entorhinal (ce are și rolul de a identifica tipului de miros) sunt printre primele structuri ale creierului afectate de boală,” adaugă cercetătoarea.

Testarea simțului olfactiv ar putea fi utilizat pentru identificarea bolii înaintea apariţiei simptomelor, spun specialiștii, și astfel instalarea bolii ar putea fi întârziată sau stopată.