Alimentele care mentin creierul tanar

Creierul necesita nutrienti la fel ca inima, plamanii sau muschii. Potrivit doctorulzilei.ro, alimentele potrivite te vor ajuta sa iti folosesti creierul la maximum si cu cat creierul este mai activ cu atat il vei stimula sa creeze noi conexiuni, vei imbunatati functiile de memorie si de rezolvare a problemelor.

Usturoi

Usturoiul are mai multi nutrienti care contribuie la functionarea buna a creierului. El subtiaza sangele, crescand astfel fluxul in tot corpul, inclusiv in creier. Aceasta lupta cu radicalii liberi produse la nivel cerebral, care au fost asociati cu afectiuni degenerative precum Alzheimer. De asemenea, usturoiul este eficient in prevenirea unor tumori cerebrale.

Linte

Contine lecitina, proteine si glucide de care au nevoie celulele creierului Fibrele si antioxidantii din linte ajuta la mentinerea bunei circulatii a sangelui in creier. Acest lucru nu poate fi trecut cu vederea, el are un impact puternic asupra modului in care creierul functioneaza zi de zi, si, in timp, poate insemna diferenta intre a avea un creier sanatos, activ sau un creier lent, imbatranit.

Migdale

Daca nu ti-ai facut un obicei de a consuma migdalele ca o gustare, ar fi bine sa ti-l formezi. Migdalele contin o doza buna de vitamina E, care te ajuta sa iti mentii abilitatile cognitive: invatare, memorare, etc.

Migdalele, dar si alte fructe oleaginoase “hranesc” creierul pentru ca mentin arterele curate si cresc nivelul de serotonina, acel neurotransmitator care controleaza somnul, depresia, memoria si alte procese neurologice.

Somon

Acizii Omega-3 din somon si alti pesti sunt benefici creierului; aceste grasimi te pot ajuta sa gandesti mai bine, si pot preveni bolile de creier. De asemenea, pot imbunatati starea de spirit si previn depresia atunc cand sunt consumati regulat. Pentru aceleasi beneficii puteti manca si sardine.

Banana

Sunt o sursa de potasiu, iar o concentratie scazuta de potasiu poate inhiba capacitatea de a gandi clar si de a te concentra. Aceste fructe contin, de asemenea, fibre si triptofan care iti mentin starea de spirit buna, dar si vitamine – mai ales B-uri, care sunt importante pentru functionarea creierului.

Rosii

Licopenul din rosii te poate ajuta sa previi boli precum Alzheimer, Parkinson, dementa, dar si alte afectiuni degenerative ale creierului. Consuma rosiile gatite cat mai bine, pentru ca in acest fel organismul absoarbe mai mult licopen. In plus, asociaza rosiile cu uleiuri, pentru ca licopenul este liposolubil – se dizvolva in grasimi.

Potrivit doctorulzilei.ro, semințele de dovleac, avocado, somonul, banana, roșiile, morcovii și cerealele integrale sunt alimente care ajută la memorie și la hrănirea acestuia.