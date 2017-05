A fost creat super-antibioticul care sa lupte cu super-bacteriile

O echipa de cercetatori americani a reusit sa recreeze un antibiotic vital, medicamentul rezultat fiind de 1.000 de ori mai puternic decat vechea versiune.

Noul tip de vancomicina, care ataca bacteriile pe trei cai, urmeaza intai sa fie testat pe animale, dupa care se va trece la testele pe subiecti umani, arata BBC. Se estimeaza ca ar putea fi prescris oamenilor in circa cinci ani.

Expertii au tot avertizat in ultima vreme ca am intrat in era post-antibiotic, in care unele infectii ar putea deveni netratabile. Deja astfel de cazuri au inceput sa apara.

O astfel de infectie este cea cu enterococul rezistent la vancomicina sau VRE si poate fi luata din spitale. OMS considera ca e una dintre cele mai mari amenintari la adresa omului.

Unele antibiotice inca functioneaza in tratarea ei, insa vancomicina, antibioticul folosit in mod traditional, vechi de 60 de ani, este in prezennt ineficient.

Oamenii de stiinta au reusit sa modifice structura moleculara a medicamentului, amplificandu-i nu doar efectul, ci si durata de timp in care acesta actioneaza.

Testele de laborator au aratat ca noul antibiotic este extrem de eficient. In plus, bacteriile nu pot deveni rezistente la el curand tocmai datorita faptului ca acesta actioneaza pe trei cai. Chiar daca dezvolta mutatii si reusesc sa se apere de unul dintre atacuri, sunt neutralizate in cele din urma, a explicat autorul cercetarii ce a dus la crearea noului medicament, dr. Dale Boger.