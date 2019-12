5 lucruri pe care sa le faci la fiecare masa ca sa slabesti

Sa slabesti fara sa tii dieta pare imposibil. Si totusi, exista cateva trucuri simple care dau rezultate daca le aplici la fiecare masa.

Desi pare mai degraba un nonsens, este posibil sa slabesti fara sa tii dieta. Michael Greger, autorul cartii „How Not To Diet: The Groundbreaking Science of Healthy, Permanent Weight Loss” si fondator al site-ului NutritionFacts.org, spune ca nu-i nicio magie, ci doar stiinta.

„Urasc cartile de diete”, scrie doctorul in noua lui carte. Pe lista lui neagra mai figureaza: „trancaneala pseudostiintifica”, „pozele inainte si dupa” si „indopatul”. „N-ai nevoie de anecdote cand ai dovezile stiintifice”, considera Greger. Iar el are destule, scrie The York Post.

Cartea sa antidieta de aproape 600 de pagini se bazeaza pe sute de studii si dovezi pentru a emite o noua strategie de slabit, bazata pe „cele mai clare dovezi disponibile”.

„Cel mai mare mit este ca trebuie sa mananci mai putin ca sa slabesti”, a declarat autorul pentru ziarul citat. „Mananca mai putin, misca-te mai mult”, este sfatul tipic pe care il auzi, pentru ca se presupune ca o calorie este o calorie… dar 100 de calorii din guma de mestecat sunt diferite de 100 de calorii din pui sau 100 de calorii din naut. E vorba de ceea ce absoarbe corpul tau”, a explicat el.

