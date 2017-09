4 alimente care stimuleaza in mod natural productia colagenului in organism

Colagenul este o proteina structurala ce se regaseste din abundenta in organismul nostru, la nivelul pielii, parului si in alte tesuturi conjuctive. Organismul nostru produce in mod natural colagen, dar nivelul acestuia scade pe masura ce inaintam in varsta. O scadere a nivelului de colagen poate avea ca rezultat pierderea elasticitatii pielii si a structurii intregului organism. Exista o serie de suplimente alimentare ce promit imbunatatirea nivelului de colagen din organism, insa expertii nu sunt de parere ca aceasta este cea mai buna modalitate pentru a recastiga flexibilitatea organismului si elasticitatea pielii. Iata care sunt alimentele ce stimuleaza, in mod natural, productia de colagen, conform prevention.com.

Ardeiul gras rosu

Vitamina C, care se regaseste in abundenta in ardeii grasi rosii, este o vitamina necesara pentru productia de colagen in organism. “Vitamina C este un antioxidant natural ce stimuleaza sinteza colagenului. In absenta unei diete bogate in vitamina C, organismul nostru nu poate produce colagen in mod optim”, este de parere Ashley Barrient, medic dietetician in cadrul Northwestern Memorial Hospital din Chicago. Doar 100 de grame de ardei gras rosu reprezinta aproximativ 150% din doza zilnica de vitamina C. Alte surse de vitamina includ grapefruit, kiwi, ardei verzi, broccoli, capsuni si portocale.

