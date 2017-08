Zoe Petre, istoric si fost consilier al presedintelui Emil Constantinescu, e spitalizata in stare grava

Fostul consilier prezidential in mandatul lui Emil Constantinescu, Zoe Petre, istoric si publicist, este spitalizata, in stare grava, in prezent fiind supusa unor investigatii medicale complexe.

Potrivit unor surse oficiale, Zoe Petre este internata de mai multe zile la Spitalul Elias, din Capitala, starea sa fiind grava. Antena 3 anunta ca ar fi vorba de un accident vascular cerebral.

Sursele citate au precizat ca deocamdata nu se poate preciza un diagnostic clar si este supusa unor investigatii medicale complexe si amanuntite.

Zoe Petre, in varsta de 77 de ani, a fost decan al Facultatii de Istorie a Universitatii din Bucuresti, in perioada 1990 – 1996, iar intre anii 1996 – 2000, in mandatul lui Emil Constantinescu, a indeplinit functia de consilier prezidential pentru politica interna si externa. Intre anii 1992 si 1996 a activat ca director de comunicare al campaniei prezidentiale a candidatului CDR, Emil Constantinescu.

In anul 2003 devine membru fondator si vicepresedinte al partidului “Actiunea Populara”, fondat de catre fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu.

In 2012 a sustinut USL.