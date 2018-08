UPDATE: Protest anti-PSD: Zeci de mii de oameni in fata Guvernului. Jandarmii au dat cu lacrimogene, ambulantele intervin

Romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE vin, vineri, in fata sediului Guvernului, la un protest initiat de cei plecati la munca in strainatate. La ora 20,00, aproximativ 25.000 de romani din diaspora, dar si din tara erau in fata Guvernului. Proteste sunt si in marile orase din tara. 73 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la fel si 3 jandarmi, in urma violentelor din strada. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene.

UPDATE: ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca, in intervalul 17:30-19:00, pompierii SMURD au acordat asistenta medicala unui numar de 40 de persoane, dintre care si unui jandarm care a fost lovit in zona fetei.

Anterior, ISU anuntase ca pana la ora 17:30 au avut nevoie de ingrijiri 36 de persoane, dintre care 2 jandarmi. Asadar, pana la ora 19:00 bilantul celor afectati de gazele lacrimogene si sprayurile cu piper folosite de jandarmi este de 76 de persoane, dintre care 3 jandarmi.

In jur de 20.000 de romani striga “Nu plecam”, “Hotii” sau “Demisia”!

ISU Bucuresti Ilfov anunta ca 50 de persoane au primit ingrijiri medicale in Piata Victoriei, pana la ora 17:30, majoritatea dupa ce fortele de ordine au folosit lacrimogene sau spray cu piper. Au existat si cazuri de persoane care au lesinat, anunta ziare.com.

Printre cei raniti se numara si trei jandarmi, unul cu suspiciune de fractura la degetul mainii drepte, care a fost transportat la spital, altul care s-a ranit la picior, dar care a refuzat sa plece.

In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti, insa unii romani spun ca au intampinat dificultati pe drum, fiind blocati de autoritati sa ajunga la Bucuresti.

De altfel, si in Piata Victoriei au fost deja altercatii intre protestatari si jandarmi, dupa ce numarul celor veniti la miting a crescut si a fost blocata circulatia. Protestatarii au reusit sa inainteze pana la gardul Guvernului, lucru ce nu s-a mai intamplat de la inceputul protestelor din iarna lui 2017. Jandarmii i-au respins si au dat cu gaze lacrimogene. Oamenii au strigat “Fara violenta”, “Nu cedam”, “Rusine sa va fie” si “Demisia” si numarul lor continua sa creasca. Dupa ora 18:00 se asteapta sa fie si mai multi, pe masura ce li se alatura bucurestenii care ies de la munca.

Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.

sursa foto: privesc.eu