Ziua celui mai mare protest: Studentii din Cluj au ajuns in fata Guvernului

Guvernul a decis sa abroge ordonanta de urgenta privind codurile penale, dar strada nu are de gand sa cedeze. Azi este anuntat cel mai mare protest de pana acum.

In Piata Victoriei sunt asteptati oameni din toata tara.

Manifestantii vor fi in piata in timp ce la Palatul Victoria este programata sa se desfasoare sedinta de Guvern in care se va decide abrogarea actului normativ. Executivul nu a anuntat o ora oficiala pentru sedinta, dar potrivit unor surse aceasta va incepe la ora 14:00.

Conform anunturilor facute pe pagina de Facebook a evenimentului, duminica, la ora 20.00, atat in tara, cat si in diaspora, in piete va fi intonat imnul de stat, iar o ora mai tarziu “fiecare participant la manifestatiile din toate orasele tarii si din diaspora va ridica spre cer propria lumina aprinsa”.

Pentru duminica seara, bucurestenii se organizeaza pe Internet sa plece pe jos catre Guvern din toate cartierele.

Cosmin Barsan, tanarul care a devenit cunoscut pe Internet ca fiind singurul protestatar din Odobesti, a anuntat ca duminica va veni la Bucuresti pentru a protesta.

Inca de la prima ora a zilei zeci de studenti din Cluj au ajuns in Gara de Nord, pentru a participa la proteste.

Insotiti de jandarmi, studentii din Cluj au mers la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, unde au scandsat “Codruta, scapa-ne de ei!”, “Dragnea, nu uita!/Te asteapta Laura”, informeaza News.ro.

Dimineata in jurul orei 9.00, cand au ajuns in Gara de Nord, tinerii clujeni purtau drapele tricolore si pancarte si scandau “Sa va fie frica, studentii se ridica!”. Ei au fost asteptati cu cafea, ceai si covrigi.

Amintim ca premierul Sorin Grindeanu a anuntat, sambata seara, abrogarea ordonantei de urgenta privind modificarea Codurilor Penale. In plus, premierul a spus ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, isi va asuma consecintele.

Cu toate acestea, oamenii din strada nu au renuntat la protest. In Capitala sambata a fost inregistrata o participare record la demonstratii, fiind prezenti in Piata Victoriei 170.000 de oameni. La nivelul intregii tari, numarul protestatarilor s-a ridicat la 330.000.

