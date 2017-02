Ziua 9: Aproape 5.000 de oameni in Piata Victoriei, pe viscol.

A noua zi de proteste la Guvern: Circa 5000 de persoane in Piata Victoriei, pe viscol, conform HotNews. Manifestantii au ridicat un om de zapada pe care l-au decorat cu stegulete.

Circa 5000 de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Victoriei, pe viscol, in a noua zi consecutiva de proteste anti guvernamentale. Lumea continua sa vina in piata, desi in Bucuresti ninge puternic. In piata oamenii au ridicat un om de zapada pe care l-au decorat cu stegulete. In piata sunt multi copii, dar si varstnici. Ca si in serile trecute, masinile care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere. In continuare oamenii curata zapada din piata cu lopeti, activitate inceputa in urma cu mai multe ore.

Se striga in cor: “Rezistam” si “Ploua, ninge / Noi vom invinge”.

La ora 21:00, circa 5000 de oameni au ridicat lanternele telefoanelor si au strigat “Demisia”. Manifestantii au cantat apoi imnul.

Lumea continua sa vina, in timp ce altii pleaca. Intr-o parte a pietei, unii se joaca in zapada. In piata sunt copii, adulti dar si caini. In zonele inzapezite, unii protestatari curata cu lopeti.