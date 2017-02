Ziua 10. Aproximativ 2.000 de persoane manifesteaza la Guvern: “Nu plecam!”

Protestele antiguvernamentale desfasurate in Piata Victoriei au intrat joi in a zecea zi consecutiva. Aproximativ 2.000 de oameni manifesteaza la aceasta ora in fata Guvernului.

Un banner urias pe care scrie “Respectam votul dat. Cerem guvern nou, competent si curat” a fost intins in Piata. O persoana imparte banderole albe pe care scrie “Rezist”.

Traficul dinspre Kiseleff spre Calea Victoriei a fost intrerupt. Manifestantii au ocupat o latura a Pietei.

Un voluntar imparte ceai cald protestatarilor. Se impart de asemenea fructe, eugenii, ciocolata, sucuri.

Se striga “Jos Guvernul”, “Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu!”, “Demisia, hotilor”, “Hotii”, dar si “PSD, ciuma rosie”.

Sunt aproape 2.000 de oameni stransi in Piata, potrivit reporterilor HotNews.ro la fata locului.