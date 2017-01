Zeci de mii de protestatari în toată țara impotriva ordonantelor privind amnistia si gratierea

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Bucureşti şi în ţară pentru a se pronunţa împotriva dorinței Guvernului de a grația câteva mii de deținuți şi de a schimba Codul penal, prin ordonanțe de urgență. Alături de ei a fost, timp de câteva minute, și preşedintele Klaus Iohannis, care a vorbit despre „o gaşcă de oameni politici cu probleme penale, care vor să schimbe legislaţia din România”. Protestatarii au trecut pe la Guvern și pe la sediul PSD, informeaza Digi 24.

Klaus Iohannis a ajuns în Piaţa Universităţii la ora 18.25. Vestea venirii sale s-a răspindit repede în rândul mulţiimii adunate. Mulţimea a început să aplaude venirea preşedintelui şi să îi strige numele.

Preşedintele a explicat de ce li S-A alăturat protestatarilor. „Am venit în Piața Universității ca și miile de români, ca să-mi arăt indignarea. O gașcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislația din România, vrea să slăbească statul de drept. Așa ceva nu se poate admite”, a spus Klaus Iohannis.

„Este inadmisibil să se schimbe legislaţia şi zeci, sute de politicieni certaţi cu legea să se găsească cu dosarele curate şi să continue fărădelegile. Românii, pe bună dreptate, sunt indignaţi”, a adăugat el.

Oamenii din stradă i-au arătat preşedintelui că au urmărit discursul de la şedinţa de Guvern de săptămâna trecută. El a numit atunci legea graţierii şi legea de modificare a Codului penal ca fiind doi elefanţi.

„Vedem elefanţii şi sunt tare periculoşi”, au spus protestatarii.

Aproximativ 15 minute a stat președintele printre manifestanți. Mulţimea a plecat apoi spre Piaţa Victoriei. Printre manifestanti- familii cu copii.

Ajunşi în faţa Guvernului, manifestanţii au scandat preţ de câteva zeci de minute.

Protestatarii acuză puterea că nu si-a respectat promisiunile din campanie.

Ultima oprire pe traseul manifestanţilor din Capitală a fost sediul Partidului Social Democrat din Șoseaua Kisellef. Protestatarii au fost întâmpinaţi de un dispozitiv impresionant de jandarmi.

Protestele s-au încheiat după aproape o oră de scandări în faţa sediului PSD.

De asemenea, mii de persoane s-au adunat, duminica, in mai multe orase din tara pentru a protesta fata de proiectele Guvernului privind gratierea si modificarea Codului Penal. La Cluj Napoca au iesit in strada peste 5.000 de oameni, la Timisoara si Sibiu peste 3.000, la Iasi aproximativ 2.000 si peste 1.000 la Brasov. Alte zeci si sute au protestat la Constanta, Galati, Ploiesti, Arad, Oradea, Baia Mare, Targu-Mures, Alba Iulia, Pitesti, Piatra-Neamt, Suceava sau Bacau. Dintre mesajele afisate pe pancarte sau scandate de protestatari se numara: “La puscarie, fara amnistie”, “Vrem guvernare, nu penali cu condamnare”, “In democratie hotii stau la puscarie”, “DNA sa vina sa va ia”, “Jos labele de pe Codul Penal”, “Daca va gratiati, cine mai scrie carti?” sau “Dragnea sa ajungi imbracat in dungi”. Manifestatiile din intreaga tara s-au desfasurat fara incidente.