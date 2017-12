Washington Post: Democratia din Romania e amenintata. PSD, in centrul coruptiei endemice

Evenimentele din ultimele saptamani din tara noastra, privind modificarea Legilor Justitiei, genereaza comentarii din partea presei externe, The Washington Post publicand un editorial in care noteaza ca democratia din Romania este amenintata de regres

Sursa citata aminteste de revolutiile democratice care au maturat Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic, insa subliniaza ca acest proces este in pericol de fi anulat.

Sunt date exemplele Ungariei si Poloniei, The Washington Post notand ca Uniunea Europeana pare incapabila sa impiedice demersurile guvernelor de la Budapesta si Varsovia. Doar in ultimul caz a fost luata o masura fara precedent: declansarea Articolului 7 din Tratatul UE.

Tocmai din lipsa de actiune a UE, o a treia tara post-comunista, Romania, se indreapta cu pasi rapizi catre anularea reformelor anticoruptie adoptate sub presiunea Bruxellesului, mai scrie publicatia americana.

Este amintit votul din Parlament, insotit de dezbateri tensionate, in urma caruia au fost votate legi care ar urma sa reduca din puterile DNA si sa afecteze independenta judecatorilor si procurorilor, scrie Washington Post. Atacul la adresa DNA este unul semnificativ, deoarece institutia a urmarit penal sute de oficiali in ultimul deceniu, inclusiv peste 70 de parlamentari.

Neutralizarea justitiei nu este insa suficienta pentru membrii PSD, care se afla in centrul coruptiei endemice din Romania, mai comenteaza sursa citata, adaugand ca liderii partidului de guvernamant propun acum zeci de amendamente la Codul Penal si la cel de Procedura Penala, care i-ar apara pe liderii politici de urmarirea penala pentru fapte precum luarea si darea de mita si chiar si hartuirea sexuala.

Washington Post aminteste ca sunt propuse modificari care i-ar lasa pe politisti si procurori fara anumite puteri, precum posibilitatea de a folosi inregistrari ale camerelor de supraveghere, dar si publicarea de informatii despre anchete si procese.

Dragnea, marele beneficiar

Iar unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor modificari ar fi chiar cel mai puternic personaj al PSD, Liviu Dragnea, care este condamnat la inchisoare cu suspendare si este implicat in alte dosare, inclusiv o frauda de 21 de milioane de euro, fonduri europene.

Marele invins este procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care sursa citata noteaza ca la Bucuresti se doreste revocarea sa.

Din fericire, noteaza Washington Post, in continuare exista rezistenta semnificativa din partea romanilor la aceasta contrarevolutie a coruptiei. Spre exemplu, presedintele Klaus Iohannis a criticat puternic modificarile. Seful statului poate insa doar sa incetineasca aceste schimbari in Justitie si sa impiedice revocarea lui Kovesi. De asemenea, Inalta Curte a sesizat deja Curtea Constitutionala.

Romanii cinstiti au nevoie de ajutorul guvernelor occidentale. Ce ar putea face Merkel si Trump

Insa cel mai important este ca romanii continua sa protesteze, iesind cu zecile de mii in strada, in Bucuresti si in alte mari orase, in ultimele saptamani.

Din pacate, mai scrie sursa citata, Dragnea si clica sa nu sunt descurajati asa de usor. Dupa protestele uriase de la inceputul acestui an, au dat inapoi din intentiile de a schimba Codurile Penale. Doar ca acum au revenit la aceasta idee, anticipand ca reactia din partea romanilor sau din strainatate va fi mai putin coplesitoare de data aceasta.

De aceea, incheie Washington Post, romanii onesti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat puternic in favoarea statului de drept, asa cum au facut-o si alti ambasadori ai tarilor UE. Insa Parlamentului Romaniei ar trebui sa i se adreseze direct Angela Merkel si Donald Trump. Inca nu este prea tarziu sa fie oprit regresul democratiei in Europa Centrala, insa pentru acest lucru e nevoie de actiune urgenta si concertata la cele mai inalte niveluri, mai scrie publicatia americana. (Ziare.com)