Vremea se răceşte, temperaturile scad şi până la 5 grade Celsius

ANM a anunţat cum va fi vremea în săptămâna 8-14 mai. Vremea se răceşte începând de duminică şi se ma încălzi abia în weekendul viitor, respectiv 14-15 mai.

PROGNOZA METEO DUMINICA. Gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat, începând din orele după-amiezii, dinspre vestul și sud-vestul țării. Temporar înnorările vor fi accentuate și pe arii relativ extinse se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. Local, cantitățile de apă vor depăși 15 l/mp și punctiform, cu precădere în Banat, nordul Olteniei, al Munteniei și zona de munte, 30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime, ușor mai scăzute decât cele din ziua anterioară, în majoritatea regiunilor, se vor încadra între 15 și 27 de grade, cu valorile mai mici pe litoral, iar cele minime între 7 și 13 grade.

PROGNOZA METEO LUNI. Valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele din ziua precedentă, în cea mai mare parte a țării sub cele climatologic specifice acestei perioade din an. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele între 5 și 13 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, însoțite și de descărcări electrice în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea și pe arii mai restrânse, îndeosebi în cursul zilei, în restul teritoriului. Local, la deal și la munte și izolat în rest, cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp. Vor mai fi condiții de grindină. Noaptea, în Carpații Orientali precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, mai ales în prima parte a intervalului, la munte și în sud-vestul țării.

MARTI. Temperatura aerului va continua să scadă, așa încât, în cea mai mare parte a țării, vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 10 și 20 de grade, iar minimele între -1 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări și va ploua local în sudul și centrul țării și izolat în rest. Ploile vor și sub formă de aversă, iar pe suprafețe mici se vor semnala descărcări electrice și cantități de apă mai însemnate. Noaptea, vor mai fi înnorări și ploi în sudul și estul teritoriului, iar în rest, cerul se va degaja treptat. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare, în majoritatea regiunilor. Spre sfârșitul intervalului, în Maramureș, Transilvania și în Dealurile de Vest, izolat vor fi condiții de producere a brumei.

MIERCURI. Vremea va fi rece pentru această perioadă, în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei când izolat, cu precădere în sud și sud-est, va mai ploua slab. La munte, precipitațiile vor mai fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană, iar în prima parte a intervalului și în regiunile sud-vestice, centrale și de răsărit. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar cele minime între -2 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Spre sfârșitul nopții, în nord și centru și în zonele deluroase din rest, izolat vor fi condiții de producere a brumei.

JOI, VINERI, SAMBATA. Vremea se va încălzi semnificativ, iar la sfârșitul intervalului va deveni caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în jumătatea nordică a țării.