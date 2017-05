Vreme instabila in minivacanta de Rusalii. Prognoza meteo pe doua saptamani, pe regiuni

Vremea va fi mai calda decat ar fi normal in urmatoarele doua saptamani, insa asta nu inseamna ca nu vom avea si ploi. Si o astfel de perioada cu vreme instabila va fi chiar in minivacanta de Rusalii, anunta meteorologii.

Iata mai jos prognoza ANM pentru perioada 29 mai – 11 iunie 2017:

In Banat, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, chiar deosebit de calda in primele trei zile ale intervalului de prognoza. Maximele, in medie, se vor incadra intre 26 si 30 de grade Celsius, cu valorile mai mari in data de 31 mai, iar minimele vor fi in crestere pana in prima dimineata de iunie si se vor situa intre 11 si 15 grade.

Pe parcursul saptamanii a doua, variatiile termice, putin semnificative de la o zi la alta si de la o noapte la alta, vor fi spre crestere pana in ultimele doua zile ale intervalului, apoi in scadere. In medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 28 de grade, iar cele minime vor fi de 13 – 14 grade. Vor fi averse, pe arii mai extinse si mai intense, in data de 1 iunie si locale, aproape in fiecare zi, in intervalul 4 – 11 iunie.

In Crisana, in primele trei zile de prognoza, vremea va deveni deosebit de calda, cu o medie a temperaturilor maxime in crestere de la 26 la 30 de grade. Ulterior, valorile termice vor scadea treptat pana la o medie diurna de 24 de grade in data de 3 iunie. Intre 4 si 9 iunie, vremea se va incalzi usor, pana la o medie a maximelor de 27 de grade, ca in ultimele doua zile ale intervalului, media sa se situeze in jurul a 26 de grade.

Temperaturile minime vor creste treptat de la o medie de 10 grade in prima dimineata, pana la 15 grade in data de 1 iunie, apoi vor scadea la 9 – 10 grade, in diminetile de 3 si 4 iunie. Cea de-a doua saptamana va incepe cu o crestere usoara a valorilor nocturne, pana la o medie de 12 – 13 grade, valori ce se vor mentine pana la sfarsitul intervalului de prognoza. In ziua de 1 iunie si temporar in intervalul 4 – 11 iunie vor fi averse, posibil mai insemnate cantitativ.

In Transilvania, in primele trei zile media maximelor diurne va creste de la 23 de grade, in prima zi, la 28 de grade in ziua de 31 mai, timp in care vremea va deveni deosebit de calda. Intre 3 si 7 iunie, media diurna se va mentine la 22 – 23 de grade, apoi va creste spre 25 de grade.

Temperaturile nocturne vor creste de la medii de 6 – 7 grade la inceputul primei saptamani, pana la medii de 12 – 13 grade, in data de 1 iunie, dupa care vor marca o scadere treptata pana in diminetile de 3 si 4 iunie, la medii de 7 – 8 grade. In cea de-a doua saptamana a intervalului de prognoza, mediile nocturne se vor mentine in jurul valorii de 10 grade. Probabilitatea pentru averse va fi ridicata in fiecare zi, incepand din noaptea de 31 mai, iar in ziua de 1 iunie si in intervalul 5 – 6 iunie acestea vor fi mai frecvente si mai intense.

In Maramures, vremea va deveni deosebit de calda la inceputul intervalului, cand temperaturile maxime vor creste de la o medie de 25 de grade, in prima zi, pana la o medie de 29 de grade in ziua de 31 mai. Dupa aceasta perioada, maximele vor marca o scadere treptata pana in data de 3 iunie, cand vor avea o medie de 22 de grade. Pana in data de 9 iunie se va incalzi usor si treptat, iar media va ajunge la 26 de grade, apoi se va resimti o usoara scadere a valorilor termice, a caror medie va ajunge la 24 – 25 de grade, in zilele de 10 si 11 iunie.

Minimele termice vor creste de la o medie de 9 grade in prima zi, pana la 14 grade in 1 iunie. Ulterior, vor scadea pana in jur de 8 grade in diminetile de 3 si 4 iunie, pentru ca in cea de-a doua saptamana sa creasca spre 12 grade. Temporar, vor fi averse in zilele de 31 mai si 1 iunie, iar in a doua saptamana in fiecare zi, dar mai frecvente si intense in intervalele 5 – 6 iunie si 9 – 10 iunie.

In zona Moldovei, pana la mijlocul primei saptamani de prognoza, vremea va deveni deosebit de calda. Ulterior, temperatura aerului va marca o scadere, astfel incat regimul termic se va apropia de cel ce ar fi specific perioadei. Mediile maximelor se vor incadra intre 21 si 29 de grade, cu cele mai ridicate valori in data de 31 mai. Valorile medii ale minimelor vor fi cuprinse intre 10 si 14 grade.

Pe parcursul celei de-a doua saptamani, tendinta temperaturii aerului va fi de crestere, insa usoara si treptata, iar majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze vor fi apropiate de cele normale in aceasta perioada din an. In medie, vor fi maxime cuprinse intre 22 si 26 de grade si minime intre 9 si 13 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata la sfarsitul primei saptamani si pe parcursul celei de-a doua. Cantitatile de apa pot fi mai insemnate in perioadele 31 mai – 2 iunie si 5 – 7 iunie.

In Dobrogea, valorile termice din prima saptamana vor fi apropiate de cele climatologic specifice pentru aceasta regiune si vor avea o tendinta de crestere in primele patru zile, apoi vor fi in scadere. Media temperaturilor maxime se va situa intre 21 si 26 de grade, iar a minimelor intre 13 si 17 grade.

In saptamana a doua, temperatura aerului va creste usor si treptat pana la valori apropiate de cele normale ale perioadei, cu maxime medii ce se vor incadra intre 21 si 24 de grade si minime, in medie, de 14 – 16 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in perioada 1 – 3 iunie, cand si cantitatile de apa pot fi mai insemnate.

In Muntenia, temperatura aerului va creste pana la inceputul lunii iunie, dupa care va marca o scadere. In prima saptamana, vremea va fi deosebit de calda. In medie, vor fi maxime cuprinse intre 25 si 29 de grade, respectiv minime intre 10 si 15 grade.

Pe parcursul celei de-a doua saptamani, in medie, vor fi maxime de 26 – 27 de grade si minime de 11 – 13 grade. De asemenea, vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, cu probabilitate mai mare de semnalare in perioadele 1 – 3 iunie si 5 – 7 iunie.

In zona Olteniei, pe parcursul primei saptamani, valorile termice diurne vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit in aceasta perioada. Temperatura aerului va creste pana la sfarsitul lunii mai, apoi va marca o scadere si in medie, valorile maxime se vor incadra intre 25 si 30 de grade, iar cele minime intre 11 si 13 grade.

In cea de-a doua saptamana, regimul termic va fi relativ stationar, apropiat de cel climatologic specific acestei perioade din an, caracterizat de valori medii ale maximelor de 26 – 27 de grade, in timp ce minimele vor fi in jurul a 13 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor, cu caracter de aversa, va fi mai ridicata in perioada 2-8 iunie.

La munte, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada, chiar deosebit de calda, pana la finalul lunii mai. In medie, vor fi maxime cuprinse intre 14 si 18 grade si minime intre 5 si 10 grade – in prima saptamana, iar in cea de-a doua maximele vor oscila in jurul a 16 grade si minimele se vor incadra intre 5 si 8 grade.

Manifestari specifice instabilitatii atmosferice sunt de asteptat indeosebi dupa-amiaza si la inceputul noptilor, cu o frecventa mai mare incepand cu data de 1 iunie, iar cantitati de apa mai insemnate se pot cumula in special in intervalele 1 – 3 iunie si 5 – 7 iunie.