Votul pentru ridicarea imunitatii lui Tariceanu, amanat din nou

Comisia Juridica din Senat a amanat din nou, marti, din lipsa de cvorum, discutia privind raportul pe care senatorii din comisie trebuie sa-l dea in ceea ce priveste solicitarea DNA de ridicare a imunitatii pentru presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

“Nu e nimic subit. Daca va uitati pe ordinea de zi a comisiilor din Senat, o sa vedeti ca ele se desfasoara in acelasi timp de foarte multe ori si multi membri din Comisia Juridica sunt membri si in alte comisii. Pur si simplu despre asta a fost vorba.

Nu e o prezenta obligatorie, fiecare decide la ce comisie merge, in functie de prioritati. Daca au fost alte comisii la care trebuiau sa mearga colegii mei, au decis sa mearga”, a explicat presedintele Comisiei Juridice, Robert Cazanciuc, motivele pentru care nu s-a intrunit cvorumul in Comisia Juridica in cadrul careia ar fi trebuit discutata solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul lui Calin Popescu Tariceanu.

Intrebat daca votul privind solicitatea DNA in privinta presedintelui Senatului nu este o prioritate pentru Comisia Juridica, Robert Cazanciuc a raspuns: “De ce ar fi o prioritate acest raport? Trebuie sa punem in primul rand dosarele penale sau ceea ce asteapta oamenii de la noi, diverse acte normative care sa le reglementeze viata? Deci dosarul penal este prioritatea comisiei juridice? Cred ca prioritare sunt legile asteptate de cetateni din partea noastra care sa le faca viata mai buna”.

Intrebat daca va exista un raport al Comisiei Juridice privind situatia lui Tariceanu inainte de inceperea campaniei electorale, presedintele acestei comisii a spus ca discutia pe acest subiect va avea loc “la proxima sedinta a Comisiei juridice” si ca aceasta sedinta ar putea avea loc miercuri, daca va exista cvorum.

DNA a transmis Senatului, in 7 noiembrie 2018, cererea de avizare a inceperii urmaririi penale in cazul lui Tariceanu, acesta apreciind ca este un demers politic si exprimandu-si convingerea ca in dosar e vorba de “multa maculatura”.

Calin Popescu Tariceanu este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, “foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firma austriaca pentru a interveni pentru inchierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie.

Suma primita de Tariceanu reprezenta un comision de 10 la suta din valoarea acestor acte aditionale si ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore.

Dosarul lui Calin Popescu Tariceanu are peste 70 de volume si cuprinde peste 17.000 de pagini.

ziare.com