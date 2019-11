Viorica Dancila, ultimul discurs ca premier: E o zi neagra pentru democratie. De azi PSD intra oficial in opozitie

Presedintele PSD si premierul demis Viorica Dancila a declarat, luni seara, dupa investirea Guvernului Orban, ca este o zi neagra pentru democratia din Romania.

Premierul demis a spus ca presedintele Klaus Iohannis, pe care l-a numit dictator, a reusit sa isi impuna oamenii in cele mai importante instituii ale statului.

La finalul declaratiei, Petre Daea, ministrul demis al Agriculturii, i-a oferit Vioricai Dancila un buchet de flori si i-a multumit.

Declaratiile premierului demis Viorica Dancila:

– Astazi s-a desavarsit aceasta operatiune ilegitima de confiscare a puterii de presedinte, de a-si impune propriul guvern. E o zi neagra pentru democratie, ziua in care Iohannis a calcat constitutia in picioare si a reusit sa isi impuna locotenentii la Palatul Victoria. Vorbim de oameni respinsi in mod rusinos in comisii. Este o situatie fara precedent, care scoate la lumina cinismul acestui candidat agresiv Klaus Iohannis si bataia sa de joc fata de institutii si lege. Avem un presedinte antidemocratie, dar cel mai grav este ca lucreaza impotriva romanilor.

– Veti abandona cresterile de pensii si salarii, veti comasa spitale, vreti sa modificati Legea salarizarii, sa scadeti salariile, vreti sa cresteti facturile. Asta vreti, domnule Iohannis si Orban, impreuna cu ministrii dvs care nu au fost in stare sa spuna ce si cum vor sa faca si au picat la vot in comisii.

– De astazi, PSD intra in mod oficial in opozitie si ne vom asuma toate responsabilitatile. Daca tot vorbim de responsabilitate si asumare, vreau sa fie clar ca toti cei care au tradat au fost deja exclusi si PSD.

– Garantez ca vom fi cea mai grea Opozitie pe care acest Guvern o poate avea.

– Singura miza a fost sa dea jos PSD, partidul care a crescut pensiile si salariile, a redus TVA-ul si a crescut PIB-ul, acel partid care a investit in toate spitalele judetene.

– Scopul este de a-i da lui Iohannis un nou mandat, nu de a guverna. Acum avem vointa unui singur om care acapareaza Romania si toate institutiile sale. Avem un presedinte dictator, abuziv, care si-a pus in cap sa spulbere orice forta care i se opune. Nu vreau ca romanii sa plece capul in fata nimanui.

-Desi Iohannis a reusit sa cada Guvernul, nu va reusi sa faca sa dispara acest partid, care a stat intotdeauna aproape de oameni si printre oameni, nu ascuns in turnul de fildes de la Cotroceni.

-Ce ati facut in acesti 5 ani? Nu v-am vazut vizitand un azil sau un sat romanesc. Ce ati realizat pentru romani? De ce ar vrea romanii sa va mai aleaga pentru inca cinci ani? Ce se vede? Este ambitia pentru putere.

– Domnul Iohannis si toti cei care au girat acest guvern vor plati la vot. Eu nu abandonez aceasta lupta si nu plec capul asa cum o fac ceilalti care au dovedit ca nu sunt in stare sa ii tina piept. Vedem candidati la presedintia Romaniei care stau drept la comanda lui Iohannis, eu insa voi continua sa lupt cu acest mare sef de stat care fuge de o confruntare cu mine. Inca va astept sa stam in fata romanilor si sa le spunem ce am facut pentru ei. Aveti curaj, domnule Iohannis, romanii merita o explicatie pentru ce ati facut sau nu ati facut in acest mandat ratat. Pregatiti-va, domnule presedinte, mai aveti 20 de zile pana cand veti afla ca Romania nu este absenta. Daca nu ati facut nimic bun pentru aceasta tara, o vor face romanii la vot, cand vor alege sa opreasca setea de putere a unui dictator.

– Am lasat in acest moment totul in ordine pentru romani. Daca este nevoie sa merg si sa predau, voi face si acest lucru (intrebata daca se va afla in aceasta seara la Palatul Victoria, cand va merge noul guvern – n.r.).

– Multumesc acestui Cabinet. Multumesc tuturor colegilor care s-au implicat. Am convingerea ca toti ministrii vor urmari ceea ce se intampla de acum inainte si vor fi necrutatori cand se ia o decizie impotriva romanilor.