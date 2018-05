Viorica Dancila, o noua zi, o noua gafa. Joi, in sedinta de guvern: Reducem democratia

Premierul Viorica Dancila continua seria gafelor cu care ne-a obisnuit inca de la inceputul mandatului.

La debutul sedintei de guvern de joi, dand detalii despre modificarile Legii achizitiilor publice, Dancila a spus ca, prin acest act normativ, se va reduce….democratia. Ulterior, s-a corectat si a spus cuvantul corect – birocratia.

“Acest act normativ va contribui la ridicarea barierelor in calea investitiilor in Romania. Aseara, ministrul Teodorovici a prezentat pe larg in ce constau modificarile pachetului de legi pe achizitiile publice, dar si faptul ca aceste modificari au fost facute pe baza consultarilor cu CE.

Putem spune, pe scurt, ca reducem democratia si reducem…reducem birocratia si reducem termenele. Cred ca este foarte important acest lucru si cred ca este asteptat de foarte multi romani”, a spus Viorica Dancila.