Viorica Dăncilă a devenit oficial președintele PSD. Ea face echipă cu Fifor, secretar general, și Teodorovici, președinte executiv

Viorica Dăncilă a câștigat cursa pentru funcția de președinte al PSD fără nicio emoție, după ce a fost votată de 2.828 de delegați, devenind astfel succesorul lui Liviu Dragnea, după ce acesta a fost condamnat și încarcerat în urmă cu o lună.

Pe locul doi, după Dăncilă, în lupta pentru funcția lui Dragnea s-a clasat Liviu Pleșoianu, după ce în cursă se înscriseseră și Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu. Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar pentru secretar general Mihai Fifor. Congresul extraordinar nu a fost unul lipsit de incidente, Marian Oprișan fiind huiduit pe scenă de mai mulți social-democrați, acesta explicând momentul prin faptul că s-a arătat ”intransigent” față de fostul lider, Liviu Dragnea.

Mihai Fifor a obținut funcția de secretar general după ce a fost votat de 2.366 de delegați, iar Gabriel Petrea de 717 delegați. Codrin Ștefănescu a obținut 466 de voturi.

Dăncilă a câștigat funcția de președinte al social-democraților, după ce a fost votată de 2.828 de delegați. Pleșoianu a obținut 715 voturi, Șerban Nicolae 375 de voturi, iar Ecaterina Andronescu 50 de voturi.

Teodorovici a fost ales în funcția de președinte executiv cu 2.463 de voturi, în timp ce Daniel Suciu a fost votat de 1.358 de delegați

Discursul premierului Dăncilă dupa vot:

“Vă mulțumesc pentru votul de astăzi, votul mă onorează, dar mă și responsabilizează, știu că va fi complicat, că abia acum încep luptele, dar știu că sunt milioane de români care cred în noi.

Când mi s-a propus funcția de prim-ministru, am stat, m-am gândit, am o dublă responsabilitate, de a aduce această țară pe drumul bun, să nu îmi dezamăgesc colegii, am responsabilitatea pentru femeile din țara asta să arăt că o femei prim-ministru poate fi la fel de bună ca un prim-ministru bărbat.

Încheiem președinția rotativă cu succes, pentru care s-a depus mult efort. Mulțumesc minisștrilor, Reprezentanței României la Bruxelles, colegilor de Bruxelles.

Am arătat că putem să fim performanți, că merităm aprecierea tuturor statelor membre și nu numai.

M-ați votat să fiu primul președinte femeie al PSD, îmi dau seama că votul dvs. este strâns legat de speranța, dorința, implicarea tututor pentru a readuce partidul pe primul loc între opțiunile românilor. Sunt convinsă că vom reuși și vom duce partidul spre victorie și că împreună vom lua cele mai bune decizii.

PSD este cel mai românesc partid, a pus în primul rând românii și soarta României, suntem partidul care, în același timp, purtăm în suflet tricolorul, dar și cele 12 stele de pe steagul european, suntem partidul cel mai pro-european, un partid deschis care trebuie să aducă alături pe toți cei care vor binele României. Să aveți încredere! Să ne implicăm ca acest partid și această țară să aibă locul care i se cuvine!”

