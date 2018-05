Viorel Hrebenciuc si printul Sturdza, condamnati la închisoare cu executare

Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor de păduri.

Sentinţa dată de Înalta Curte nu este definitivă şi poate fi contestata la Completul de 5 judecatori. Ea vine la trei ani de la începerea procesului.

Iata sentintele:

Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc – 2 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, ca urmare a denunturilor facute si a recunoasterii faptelor. A fost achitat pentru restul infractiunilor.

“Printul” Gheorghe Paltin-Sturdza a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta. Acesta a fost achitat pentru constituire de grup infractional organizat.

Andrei Hrebenciuc a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenta, dupa ce condamnarea s-a redus cu o treime dupa ce a recunoscut fapta. Fiul lui Viorel Hrebenciuc a fost achitat pentru constituirea unui grup infractional organizat si instigare la spalarea banilor.

Fostul ministru al Justitiei Tudor Chiuariu a fost achitat pentru toate acuzatiile: constituirea unui grup infractional organizat,trafic de influenta si spalarea banilor.

Fostul deputat PSD, Ioan Adam – 2 ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta, ca urmare a denunturilor facute si a recunoasterii infractiunilor. Achitat pentru instigare la abuz in serviciu. Achitat si pentru constituire de grup infractional organizat.

Judecatorul Lordand Ordog a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Magistratul a fost achitat pentru abuz in serviciu.

Afaceristii Iosif Kadas si Dan Costin Bengescu au fost condamnati la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Acestia au fost achitati pentru infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat.

Sorin Ion Iacob a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta. Acesta a fost achitat pentru constituirea unui grup infractional organizat.

Afaceristul Ioan Gheorghe Varga a fost achitat pentru toate infractiunile.

Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in ianuarie 2015, procesul avand peste 60 de termene de judecata.

La ultimul termen al procesului, in 21 februarie, un procuror de la DNA a solicitat magistratilor condamnarea tuturor inculpatilor din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

“Va rog sa aveti in vedere gravitatea deosebita a faptelor retinute in sarcina inculpatilor si sa aveti in vedere si calitatea persoanelor, care au avut atributii in domeniul legislativ, fosti ministri, oameni de afaceri. Vorbim de o valoare foarte mare a prejudiciului, de 300 de milioane de euro. Coruptia este o amenintare majora la adresa societatii, iar inculpatii au incercat sa corupa pentru a-si atinge scopul”, a spus procurorul in sala de judecata.

In octombrie 2015, Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia, solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.

Acuzatiile din dosar se refera la retrocedarea ilegala a 43.227 hectare teren forestier in judetul Bacau in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea Romsilva.

Prejudiciul calculat de DNA in acest caz se ridica la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentand contravaloarea terenului. (ziare.com, digi24.ro)