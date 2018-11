VIDEO: Gesturi obscene facute de Florin Iordache (PSD) in Parlament: “Vise pare, aveam mainile ridicate, care-i problema?”

In cadrul dezbaterilor din Camera Deputatilor, PNL si USR au solicitat respingerea OUG 90, mai ales dupa ce, marti, Comisia Europeana a publicat cel mai dur raport MCV de la instituirea mecanismului, acum 11 ani.

“Cred ca am gresit, trebuia sa facem o directie specializata care sa arate monstruozitatea sistemului. (…) Vom merge mai departe cu toata opozitia dvs. si cu toata Opozitia pe care Comisia Europeana si Parlamentul European s-a (sic!) pronuntat impotriva Romaniei. Este josnic din punctul dvs de vedre sa nu aparati Romania!

Romania in acest moment este sub presiune pentru ca vrem sa fim independenti. Crem o tara independenta, sa ne conducem noi, ca Parlamentul sa fie cel care ia deciziii”, a spus Florin Iordache nervos de la tribuna Camerei, in aplauzele colegilor de la PSD si ALDE.

In drum spre locul sau, Iordache a facut si un gest obscen, cu ambele maini, catre colegii din Opozitie. Deputatul USR Stelian Ion a cerut cuvantul pentru a semnala ca exista un nou regulament al Camerei care prevede sanctiuni pentru asemenea atitudini.

“Presedintele sectiei speciale tocmai a proferat gesturi obsecene de la aceasta tribuna catre colegii parlamentari ai Romaniei, care nu se reprezinta singuri, care ii reprezinta pe zecile, sutele de mii de romani care i-au votat. Acele gesturi obsecene nu ni le aratti noua, ci romanilor pe care i-ati tratat cu gaze lacrimogene pe 10 august”, a spus Stelian Ion.

In replica, presedintele de sedinta social-democratul Eugen Nicolicea, a spus ca va respecta regulamentul cu strictete, dar nu in privinta gesturilor obsecene facute de Florin Iordache, ci in privinta luarilor de cuvant la explicarea votului, care nu i-ar fi permis lui Stelian Ion sa ia cuvantul. Apoi Nicolicea a taiat microfonul atat celor de la USR, cat si celor de la PNL care doreau sa ia cuvantul, pe motiv ca nu vorbesc la subiect sau au depasit timpul alocat.

Dupa acest moment, presedintele USR Dan Barna a explicat, la Digi24, cum s-a vazut din sala reprezentatia lui Florin Iordache.

“Nu a fost nicio surpriza pentru ca toata interventia sa anterioara era demna de Nicolae Ceausescu in cele mai negre momente ale sale. A spus ca toata UE vrea sa se razbune si in acest context a venit si gestul. A fost adresat Romaniei, a aratat ca trateaza ca pe niste acareturi Romania si pe romani”, a spus Barna.

In schimb, la iesirea din plen, desi exista imagini clare cu gesturile facute de el, Florin Iordache a negat ca le-ar fi facut: “Vi se pare. Am mainile ridicate, care e problema?!”, le-a spus el jurnalistilor care l-au pus sa explice gesturile nedemne pentru functia si locul in care se afla.