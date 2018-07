VIDEO: Gafa a lui Dancila in Muntenegru. “Ma bucur sa ma aflu aici, la Pristina”, a spus premierul, in loc de Podgorica

O noua gafa a premierului roman, Viorica Dancila, de data asta cu impact international. Aflata in Podgorica (Muntenegru), Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa ca se afla in Pristina (Kosovo).

“Ma bucur ca ma aflu aici, la Pristina, in prima mea vizita in Muntenegru…”, si-a inceput discursul prim ministrul roman, incurcand Podgorcta cu Pristina, capitala statului Kosovo, nerecunoscut diplomatic de statul roman. Sefa guvernului roman nu si-a dat seama de gafa facuta, insa a fost corectata de catre translator, care a spus Podgorita in loc de Pristina.

Pe timpul traducerii, Viorica Dancila nu pare sa isi dea seama ca translatorul spune Podgorica, altfel decat a pronuntat ea cu cateva secunde inainte.