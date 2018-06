VIDEO. Dancila, o noua gafa: A uitat numele premierului Estoniei, la care a fost in vizita si cu care a calatorit in avion

Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa, duminica, in timpul intalnirii cu omlogul sau eston, Juri Ratas. Sefa Executivului de la Bucuresti a uitat numele politicianului de la Tallinn, cautand ajutor cu privirea.

“Am avut onoarea sa-l am langa mine pe prim-ministrul estonian, Juri…”, a spus Dancila, iar apoi si-a intors capul cerand din priviri ajutor. Dupa cateva secunde, a rostit: “…Ratas. Juri Ratas”, cand deja translatorul incepuse sa vorbeasca.

Evenimentul a avut loc cu ocazia inaugurarii Consulatului Onorific al Republicii Estonia la Constanta.

Iata mai jos momentul, la minutul 00:50.

Anterior, a avut loc un alt moment stanjenitor, cand Ratas a evitat sa inceapa declaratia de presa inainte de a rearanja steagul tarii sale, care era pus cu susul in jos.

Astfel, drapelul eston era arborat cu treimea alba in sus, in loc sa fie cu cea albastra, asa cum ar fi normal. In imagini se poate observa cum Dancila asteapta asezata in timp ce Ratas reaseaza steagul.

La plecare, la iesirea din Universitatea Ovidius, Viorica Dancila a fost huiduita de aproximativ zece persoane, aflate pe trotuar langa cladirea institutiei de invatamant. Unii dintre ei aveau tricouri pe care scria “Fara penali” si au scandat “Demisia”, “Rusine sa va fie”.

Premierul roman a fost sambata in capitala Estoniei, Tallinn, dupa care a ajuns la Constanta, in cursul serii, pentru a inaugura primul zbor direct intre Romania si Estonia.

