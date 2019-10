Victorie pentru Opoziție: programul impus de PSD pentru moțiune a fost respins. Matematic, PSD a pierdut majoritatea

Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzură, impus dimineață de PSD în Birourile Permanente, a fost respins la vot în plen, cu 194 de voturi. “Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, la finalul ședinței în care parlamentarii opoziției au scandat “Demisia”.

Marcel Ciolacu a anunțat că moțiunea va fi citită joi și va fi votată peste o săptămână, joia viitoare. Decizia urmează să fie validată în ședința birourilor permanente reunite.

Senatorul PSD Mihai Fifor îl contrazice pe Ciolacu și susține că partidul nu și-a pierdut majoritatea în Parlament și că a fost doar o problemă de prezență pentru că au lipsit 26 de parlamentari PSD.

„Nu am avut toți oamenii prezenți în sală, sau am avut oamenii, dar nu au avut cartelele la ei. Eu vorbesc despre ce am avut azi în plenul reunit. Nici 194 nu reprezintă nici pe departe 233 cât au nevoie să treacă moțiunea. Vă spun că avem majoritate și nu va trece moțiunea. E foarte posibil să nu fi avut cartele de vot la dânșii”, a afirmat Mihai Fifor.