Victor Ponta si-a invitat ministrii din guvernele pe care le-a condus la o intalnire in Brasov

​ Victor Ponta i-a invitat pe cei care au fost ministri in guvernele pe care le-a condus la o intalnire in Brasov, la finalul lunii februarie, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Intalnirea ar urma sa aiba loc la un hotel. Reamintim ca relatiile dintre Ponta si Dragnea sunt extrem de reci. De asemenea, intre Dragnea si premierul Sorin Grindeanu au aparut primele fisuri. Victor Ponta a lansat luni seara un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.

Victor Ponta a explicat pentru HotNews.ro ca intalnirea marcheaza un an de la infiintarea fundatiei Black Sea Regional Project, condusa de el, si ca intalnirea s-ar fi amanat pentru luna martie, deoarece sambata Ponta e plecat din tara.

Fostul premier Victor Ponta a declarat la Romania TV ca PSD si guvernul au gresit pe mai multe planuri cu OUG 13. In opinia sa, prima mare greseala este de asumare, “faptul ca au dat-o pe Iordache, ca el a facut-o singur, ca ei nu stiau, e o prostie pe care nu o cred nici votantii PSD, nici eu”. Ponta crede ca Dragnea-Tariceanu-Grindeanu trebuiau sa iasa public si sa isi asume proiectul.

Ponta a mai declarat ca i-a spus lui Sorin Grindeanu ca are “o mare problema”, in conditiile in care un avion care este condus de mai multi piloti are toate sansele sa se prabuseasca rapid deoarece fiecare se bate pentru “mansa”, facand astfel referire la liderul PSD, Liviu Dragnea, presedintele Klaus Iohannis si primul-ministru, potrivit News.ro.

Intrebat daca el l-ar fi pus premier pe Sorin Grindeanu, Victor Ponta a spus ca “ar mai fi asteptat un pic”. “Dintre ministrii Guvernului, l-as mai fi lasat un pic. Eu nu cred ca a venit Grindeanu la domnul Dragnea si a zis: ‘sefu, puneti-ma pe mine’”, a completat social-democratul. Ponta a sustinut ca Sorin Grindeanu are “o mare problema”, deoarece un avion nu poate fi condus de mai multi piloti pentru ca fiecare se bate pentru mansa.

