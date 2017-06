Victor Ponta – secretar general al Guvernului

Secretarul General al guvernului Mihai Busuioc a fost demis si inlocuit cu Victor Ponta, potrivit unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial.

Decizia este semnata de premierul Sorin Grindeanu si contrasemnata in locul secretarului general al Guvernului de Alexandru Mihai Ghigiu. Acesta este secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit mai multor surse HotNews.ro, Busuioc a refuzat sa contrasemneze ordinul premierului Grindeanu prin care dispunea eliberarea din functie. In absenta semnaturii sale, cei de la Monitorul Oficial au refuzat la randul lor sa publice actul de eliberare din functie.