Viceprimarul Clujului ajunge la DNA, dupa 7 ore de perchezitii la Primarie

Viceprimarul din Cluj-Napoca Horvath Anna a fost ridicata de procurorii DNA si dusa la audieri, luni seara, dupa mai mult de sapte ore de perchezitii la sediul Primariei, de unde au fost ridicate mai multe cutii cu documente.

Perchezitiile procurorilor anticoruptie la Primaria Cluj-Napoca s-au incheiat, fiind ridicate mai multe cutii cu documente, informeaza News.ro.

Viceprimarul Horvath Anna a fost ridicata de anchetatori si dusa la sediul DNA Cluj pentru a fi audiata.

Procurorii au facut perchezitii si la locuinta viceprimarului, precum si la sediul UMDR Cluj.

Horvath Anna declara, luni la pranz, ca perchezitiile DNA au legatura cu finantarea campaniei sale electorale la Primaria Cluj, la alegerile din luna iunie.

“Este o ancheta in curs de cercetare penala care are legatura cu posibile nereguli privind finantarea campaniei electorale la care am candidat pentru Primaria Cluj-Napoca. Se cauta posibile legaturi intre finantarea campaniei si activitatea mea administrativa si din cadrul institutiei. Acum, in acest moment, nu am nicio calitate in acest dosar. Se fac demersuri”, spunea Horvath Anna.

De la locuinta viceprimarului procurorii au ridicat mai multe documente si agende personale si au verificat si calculatorul acesteia.

DNA anunta ca anchetatorii fac cercetari cu privire la infractiuni de coruptie ce ar fi fost comise in perioada 2014 -2016.

Horvath Anna a candidat la alegerile locale din 5 iunie pentru Primaria Cluj-Napoca din partea UDMR.