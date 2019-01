Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu spune că a mințit la Parchet în ancheta privind violențele din 10 august

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, căruia PSD îi retrage sprijinul politic, a declarat, miercuri seara, într-o intervenție telefonică la Realitatea Tv, că a mințit la Parchet, când a fost audiat în ancheta privind violențele de la protestul din 10 august.

„Dom’le, după câte am făcut eu… Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (…) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în fața organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august și am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu.

El a mai spus că sunt lucruri pe care de acum încolo va trebui să le lămurească cu cei care se ocupă de anchetă.

„Mi-a fost greu să ajung până aici, nu am crezut niciodată că dacă-i spui lui Codrin Ștefănescu trompetă și muncești atâția ani în partidul ăsta ești dat ca o măsea afară“, a adăugat Bădulescu.

Întrebat dacă va merge la Parchet să-și schimbe declarația, Aurelian Bădulescu a replicat: „Nu, o să mă cheme Parchetul și o să zică: «Domnu’ Bădulescu, ai spus că ai mințit». Da, domnule. «Ia pixul și hârtia și hai să vedem ce trebuie să îndreptăm aicea»“.

El a mai acuzat că i s-a cerut de la partid, „în schimbul unor foloase: numirea prin funcții sau numirea altor persoane în funcții“, să o lase pe Gabriela Firea, să schimbe majoritatea în CGMB și să folosească ieșirile publice împotriva Gabrielei Firea. „Asta este democrația în anul 2019“, a adăugat el.

Comitetul Executiv al PSD Bucureşti s-a întrunit, miercuri, pentru a-i retrage sprijinul politic viceprimarului Capitalei Aurelian Bădulescu.