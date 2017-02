Vicepresedintele PSD, Mihai Chirica: Niciun om sanatos la cap nu poate organiza un contra miting impotriva parintilor cu copii in brate

Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat telefonic la B1 TV ca nu crede ca cineva din PSD va organiza un contra miting si ar aduce oameni cu autocarele in Capitala deoarce ar fi total gresit.”Nu cred ca niciun om sanatos la cap va aduce oameni cu autocarele in Bucuresti si va organiza un contramitig impotriva parintilor cu copii in brate. Cred ca premierul Grindeanu va lua hotararea corecta si va anula ordonanta”, a declarat acesta.

Liderul PSD spune ca OUG trebuie retrasa, iar Florin Iordache demis fiindca “nu va mai avea autoritatea morala sa mai emita si alte acte”.

Conform HotNews, Chirica s-a referit si la interventia telefonica a colegului sau de partid, vicepresedintele PSD Codrin Stefanescu, spunand ca prima parte a discursului acestuia a fost de tip PRM “toata tara este atacata si numai noi suntem buni”. “Evident ca acest tip de discurs este gresit… Nu este suficient sa castigi alegerile ci trebuie sa si fii in consens cu toata Romania”, a completat primarul Iasului.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni despre primarul din Iasi, social-democratul Mihai Chirica, ca este “un fel de userist” si ar fi trebuit exclus din partid “de ieri” in urma criticilor pe care le-a avut la adresa lui Liviu Dragnea si a partidului, scrie News.ro.