Vicepresedinte ALDE, despre proteste: Prima manifestatie nazista in 70 de ani. Animalelor, mi-e scarba de voi!

Catalin Beciu, vicepresedinte ALDE, a transmis, joi, cateva mesaje jignitoare la adresa romanilor care au protestat miercuri fata de Ordonantele pe Justitiei.

“Ieri a avut loc prima manifestatie nazista, din ultimii saptezeci de ani, in Romania. Au iesit niste cretini care vor tortura in locul privarii de libertate si lagare de exterminare in locul inchisorii. Mai vor si incalcarea Constitutiei, care garanteaza dreptul la demnitate si la tratament uman. Animalelor, mi-e scarba de voi. De toti aia care ati fost pe strada, aseara. Atat de scarba incat as iesi impotriva voastra, tot acolo, in strada”, a scris Catalin Beciu pe Facebook.

Acesta spune ca stie ca limbajul folosit nu este unul politic, dar noteaza ca este om de afaceri.

“Fac spume cand vad nazisti. Multe spume. Jos Kovesi, Iohannis, Mungiu Mictiunedi si, in general, jos cretinii si nazistii!”, a continuat el.

El justifica atacul catre protestatri prin faptul ca acestia au strigat “PSD si ALDE, aceeasi mizerie”. “Inainte sa imi analizati limbajul folosit in postare, la adresa manifestantilor, va atrag atentia ca m-au facut mizerabil, prin scandari, la maxima audienta, pe toate televiziunile: ‘PSD si ALDE, aceeasi mizerie’. Asta strigau gingasii, la care adaugau indemnuri sa fim arestati, normal, cu totii”, a adaugat el.

Vicepresedintele ALDE apara Ordonantele pe Justitie spunand ca Romania are lagare de exterminare in loc de inchisori si ca sunt torturati detinutii.

Beciu spune ca manifestantii sunt naziti, pentru ca “orice manifestant impotriva unei legi a amnistiei, avand in vedere ca cele de mai sus sunt adevarate, incurajeaza tortura si lagarele. Asta, in literatura de specialitate, are legatura cu nazismul”.

Dupa mai multe mesaje prin care se certa cu diverse persoane pe Facebook, care il contesta, Beciu a revenit cu un nou mesaj:

“Nazisti din toate tarile, uniti-va! Nu conteaza ca nu sunt penal, nu conteaza ca n-am candidat in viata mea la vreo pozitie in Parlament. Cine mai crede ca n-am avut dreptate? Presimt ca va mai pot livra vreo cateva. Rabdare…Mai are cineva loc suplimentar in frigider? Al meu e plin ochi”.

Iata un alt mesaj al politicianului: “Cretinei, n-am avut in viata mea vreo treaba cu coruptia. Muncesc, donez, construiesc si ajut oameni. N-am candidat la nimic, niciodata. Nu voiam sa va mai spun ca mi-e scarba de voi, dar m-am razgandit”.

Catalin Beciu, vicepresedinte ALDE, a sters de pe contul de Facebook postarea in care afirma ca protestul care a avut loc, miercuri seara, in Bucuresti, fata de intentia Guvernului de a adopta ordonanta privind gratierea, reprezinta “prima manifestatie nazista din ultimii 70 de ani din Romania”. ”Am sters postarea care a facut cariera pe facebook. Nu pe sest, ci pe fata. De ce? Simplu: ca sa nu mai fie invadate listele prietenilor”, explica Beciu.

Mii de romani au iesit miercuri in strada in Bucuresti si numeroase orase din tara pentru a apara Justitia dupa ce Guvernul a prezentat cele doua proiecte de ordonante de urgenta prin care doreste sa adopte gratierea si modificari ale Codurilor Penal si de Procedura Penala. Protestele au continuat si joi iar duminica este anuntata o manifestatie nationala.