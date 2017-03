Vicepremierul Daniel Constantin are conturile poprite pentru banii pe care statul vrea să-i recupereze de la Dan Voiculescu

Daniel Constantin, vicepreşedinte în Guvernul Grindeanu şi co-preşedintele ALDE, este constrâns de autorităţi să ramburseze banii împrumutaţi de la Dan Voiculescu, fostul său angajator şi şef politic. Toate conturile lui Daniel Constantin sunt în acest moment poprite, a confirmat joi ANAF.

„Conturile sunt poprite, în vederea derulării anchetei în dosarul respectiv, dar nu vă putem comunica sumele aflate sub sechestru”, au precizat reprezentanţii ANAF, citati de Romania TV.

Demersul ANAF a fost făcut pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru prejudicierea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

În perioada 2007-2008, Daniel Constantin a împrumutat de la Dan Voiculescu 295.000 de euro. Mai exact, în 2007, a împrumutat suma de 100.000 de euro, cu scadenţă în 2016, iar în 2008 – suma de 195.000 de euro, cu scadenţă în 2017.

Datoriile apar în continuare în declaraţia sa de avere postată pe site-ul Guvernului, laînceputul lunii februarie 2017, semn că nu au fost plătite, deşiunul dintre termene expirase, iar celălalt expiră în acest an.

Pe 8 august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare şi plata prejudiciului de aproape 60 de milioane de euro.

Între timp, ANAF-ul a vândut mai multe imobile, aflate în proprietatea familiei Voiculescu. Iar anul acesta, pe 27 februarie 2017, Fiscul a deschis un proces la Buftea, având ca obiect „validare poprire menţinere poprire”, în care Dan Voiculescu are calitatea de „debitor”, dar Daniel Constantin pe cea de „Terţ poprit”.

Cum s-a împrumutat Constantin la Voiculescu

În 2012, Daniel Constantin a povestit pe blog cum a ajuns să împrumute bani de la Dan Voiculescu. El a arătat că a început colaborarea cu Dan Voiculescu în 2006 când a primit propunerea să fie director al unei companii de consultanţă pentru absorbţia de fonduri europene. Daniel Constantin avea o experienţă de trei ani pe postul consilier pe probleme de integrare europeană în Ministerul Agriculturii. El mărturiseşte că a decis să treacă în mediul privat pentru a câştigă mai mulţi bani că să îşi întreţină familia. “Aşa a început colaborarea cu domnul Dan Voiculescu.

Am preluat conducerea unei societăţi comerciale care nu avea niciun angajat şi pe care am lăsat-o, după ani de activitate, cu peste 25 de angajaţi şi cu un portofoliu important de proiecte aprobate de autoritatea de management. În anul 2007, am vândut apartamentul din Crângaşi şi am dorit să contractez un credit care să-mi permită să construiesc o casă pentru cei doi copii. Acesta este momentul despre care s-a scris insistent în ultmele zile, fără să mă întrebe nimeni care este adevărul. Aveam deja o mare parte din acte depuse la banca pentru a contracta acel credit, mă pregăteam chiar să le semnez, când domnul Voiculescu, aflând despre intenţia mea, mi-a propus să-mi împrumute dansul suma necesară pentru construcţia casei pe care o aveam deja proiectată. Vreau să precizez foarte clar, că în acel moment, eram directorul general al acelei societăţi comerciale şi aveam un venit foarte bun. Nu intenţionăm să intensific activitatea politică sau să mă întorc în administatia publică. Am considerat că gestul domnului Voiculescu era o dovadă de încredere, o recunoastre a faptului că am realizat performanţe importante în activitatea mea curentă. De altfel, mi-am dorit că împrumutul menţionat anterior să fie public, tocmai pentru că nu am nimic de ascuns la mijloc. Contractul de împrumut expiră în anul 2016-2017 putând fi prelungit oricând după această dată, precum poate fi rambursat în rate egale sau în orice altă formă în funcţie de posibilităţi”, explică ministrul. ⁠⁠⁠