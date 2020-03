Vergil Chițac, transportat fără izoletă la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa

Senatorul Vergil Chiţac, confirmat cu noul coronavirus, soţia şi asistentul lui au fost duşi fără izoletă şi fără să aibă vreun echipament de protecţie la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa.

Senatorul Vergil Chiţac, soţia şi asistentul lui au fost duşi la spital cu o maşină SMURD, relatează Digi24. Ei nu aveau niciun fel de protecţie: nici izoletă, dar nici mănuşi sau echipament specific.

Echipa care îi însoţea pe cei 3 avea, în schimb, echipamente de protecţie.

Senatorul liberal a fost confirmat pozitiv, vineri dimineață, cu coronavirus.

Premierul interimar Ludovic Orban a anunţat că atât el, cât şi toţi membrii Biroului Politic Naţional se vor izola la domiciliu, în condiţiile în care au intrat în contact cu Vergil Chiţac.

Acesta a fost la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie.

Mai grav, el a postat pe pagina sa de Facebook, joi, un mesaj în care recunoaște că s-a simțit răcit după ce s-a întors în țară, criticându-i pe cei care l-ar fi bănuit că ar avea virusul:

„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent.”

foto: digi24.ro