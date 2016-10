Verdict al comisiei CNATDCU: Toba si Pandele au “plagiat masiv” in doctorate

Atat fostul ministru Petre Toba (foto), cat si primarul Voluntariului Florin Pandele au “plagiat masiv” in lucrarile lor de doctorat, este concluzia comisiilor de specialitate din Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Decizia aceasta nu este definitiva, ultimul cuvant apartinand Consiliului General al CNATDCU, care va decide saptamana viitoare.

Comisiile respective au transmis ca in cazul doctoratului lui Petre Toba teza “Politia Romana – forta de stabilitate si securitate. Optimizarea managementului cooperarii internationale in vederea combaterii amenintarilor neconventionale” “contine un plagiat masiv, care incalca grav normele academice”, informeaza HotNews.ro, citand surse guvernamentale.

Membrii comisiilor au propus retragerea titlului de doctor in cazul fostului ministru de Interne.

Si in cazul lui Florin Pandele este vorba despre plagiat masiv, potrivit specialistilor din CNATDCU. Mai exact, comisiile au transmis ca in teza de doctorat “Romania si noile provocari generate de integrarea europeana”, sustinuta in 2008 la aceeasi Universitate Nationala de Aparare “Carol I” este vorba despre “o situatie clara de plagiat clar si masiv”.

Specialistii au cerut si in acest caz retragerea titlului de doctor.

Amintim faptul ca in aceste cazuri a mai fost dat, la inceputul lunii septembrie, un verdit de neplagiat, iar apoi Consiliul general al CNATDCU a respins raportul si s-a decis infiintarea unei noi comisii in cadrul CNATDCU cu experti din exteriorul institutiei, pentru a reanaliza fostului ministru de Interne Petre Toba si primarului din Voluntari, Florin Pandele.

Vezi care au fost atunci principalele argumente in baza carora comisia a decis ca Petre Toba nu a plagiat.

Amintim ca teza de doctorat a lui Petre Toba a ajuns sub lupa CNATDCU la scurt timp dupa ce acesta a fost numit ministru de Interne in guvernul tehnocrat condus de Dacian Ciolos.

Press One publica la acea vreme un amplu articol in care se arata ca Petre Toba, chestor principal si fost sef al Politiei Romane, ar fi copiat nu mai putin de 250 de pagini din cele 390 ale tezei sale de doctorat, informatiile fiind preluate cuvant cu cuvant fie din lucrari de specialitate, fie din referate postate pe Internet, fara ghilimele si fara respectarea normelor de citare.

Petre Toba a urmat studii doctorale in perioada 2008-2011 la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”.

Un detaliu insa din teza lui Toba a facut deliciul presei si al retelelor de socializare.

Doi autori celebri, Joseph Stiglitz si Barry Buzan, au fost trecuti in bibliografie la litera A. De ce? Pentru ca, in text, inaintea numelor lor aparea particula Apud, care, conform regulilor academice de citare, inseamna “dupa” sau “dupa cum apare la”.

Ei bine, Petre Toba i-a scos din joben pe inexistentii… Apud Stiglitz Joseph si Apud Barry Buzan si i-a trecut la bibliografie.

ziare.com