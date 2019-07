Vasile Ciurchea este propunerea Ministrului Sănătății pentru noul șef CNAS  

Președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, ar putea fi înlocuit cu Vasile Ciurchea, care a mai deținut această funcție în trecut, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse avizate. Propunerea ministrului Sănătății privind numirea lui Ciurchea a fost deja trimisă premierului.

Vasile Ciurchea a mai deținut această funcție în trecut. El este cercetat, alături de alți șefi din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, de DNA într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.

Decizia vine după ce Viorica Dăncilă a anunțat că marți îl va demite pe președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu își va da demisia. Premierul a afirmat că a cerut ministerului Sănătății o nouă propunere pentru conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Astăzi am trimis corpul de control al primului ministru la Casa Asigurărilor de Sănătate. După cum știți am cerut demisia domnului Vulcănescu. Mâine dacă nu își va prezenta demisia îl demit și am cerut o propunere ministrului Sănătății. Mâine vom cere o nouă nominalizare”, a anunțat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcție la câteva zile după ce premierul Viorica Dăncilă a cerut demiterea lui în urma declaraţiilor potrivit cărora “oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”.

Declarațiile au fost lansate în contextul blocajului de peste două săptămâni al sistemului informatic al cardurilor de sănătate. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, pe 10 iulie, că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. (Mediafax)