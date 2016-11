Vasile Blaga, audiat la DNA Ploiesti: Procurorii au pus sechestru pe o parte din avere

Vasile Blaga s-a prezentat, marti, la sediul DNA Ploiesti, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta.

Fostul lider al PNL a fost chemat pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca procurorii vor pune sechestru asupra unei parti din averea sa.

La intrarea in sediul DNA Ploiesti, fostul lider liberal a spus ca nu stie pentru ce a fost citat. La plecare, insa, Blaga a confirmat ca i s-a pus sechestru pe o parte din avere, dar a refuzat sa spuna suma. Totodata, el a precizat ca va contesta decizia.

“Ne gandim sa contestam, dar ce este important este ca ne vom dovedi clar nevinovatia”, a spus Blaga.

Surse judiciare citate de Digi24 au declarat ca ar fi vorba despre suma de 700.000 de euro.

In data de 28 septembrie, Vasile Blaga a fost pus sub control judiciar. Atunci, procurorii DNA Ploiesti incepusera urmarirea penala in cazul sau, pentru trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in perioada 2011-2012, cand era secretar general al PDL.

In aceeasi zi, Vasile Blaga a anuntat ca, in urma acuzatiilor care i-au fost aduse de catre DNA Ploiesti, isi depune demisia din functia de copresedinte al PNL si sef al campaniei partidului la alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Potrivit procurorilor, in perioada 2011-2012, Blaga ar fi primit in trei randuri, printr-un interpus, 200.000 de euro si 500.000 de euro de la fostul primar Gheorghe Stefan.

In 4 octombrie, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins definitiv cererea lui Vasile Blaga de ridicare a controlului judicar, masura impusa de catre procurorii DNA Ploiesti.