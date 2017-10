Vasile Blaga a fost achitat, in prima instanta, in dosarul in care e acuzat de trafic de influenta

Vasile Blaga a fost achitat de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul in care a fost trimis in judecata sub acuzatia de trafic de influenta, sentinta in cazul sau nefiind definitiva.

“Achita inculpatul Blaga Vasile sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta. Ridica sechestrul asigurator dispus in cursul urmaririi penale”, a hotarat, luni, Tribunalul Capitalei.

Decizia poate fi contestata de procurori cu apel.

Conform Realitatea TV, procurorii DNA au luat deja aceasta decizie.

La ultimul termen de judecata, procurorii au cerut condamnarea la inchisoare cu executare si interzicerea dreptului de a fi membru al unui partid si de a avea functii publice.

Vasile Blaga, fost senator in Parlamentul Romaniei, a fost trimis in judecata pe 28 noiembrie 2016 de procurorii DNA din Ploiesti in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, cauza fiind trimisa instantei supreme.

Mandatul de senator al lui Vasile Blaga s-a incheiat in luna decembrie 2016, iar dosarul nu a mai fost de competenta ICCJ, fiind trimis Tribunalului Bucuresti.

“In perioada 2011-2012, in calitate de secretar general a unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit in patru randuri, de la o societate comerciala reprezentata de inculpatul Berdila Horatiu Bruno, suma totala de 700.000 euro, in schimbul exercitarii influentei prin intermediul inculpatului Stefan Gheorghe (vicepresedinte al aceluiasi partid) asupra unei persoane care a detinut consecutiv functii de conducere la doua companii nationale, astfel incat firma reprezentata de Berdila Horatiu Bruno sa obtina contracte la cele doua companii nationale.

Suma totala de 700.000 euro a fost primita prin intermediului inculpatului Stefan Gheorghe, vicepresedintele respectivei formatiuni politice (500.000 euro) si printr-un alt intermediar (200.000 euro) “, sustin procurorii DNA.

Dosarul a fost deschis in septembrie 2016, in plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare. Vasile Blaga a demisionat imediat din functia de co-presedinte al PNL si a renuntat sa mai candideze.