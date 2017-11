Val de plangeri la Facebook dupa proteste: multe conturi blocate dupa distribuirea de materiale referitoare la manifestatii

Zeci de persoane se plang, incepand de duminica, de faptul ca Facebook le-a blocat conturile sau posibilitatea de a posta pe paginile lor, dupa ce au distribuit sau publicat materiale legate de protestele antiguvernamentale. Cei mai multi sunt informati ca postarile lor sunt “suspecte de spam”, “incalca standardele comunitatii” sau “folosesc incorect” unele instrumente ale retelei de socializare.

Foarte multe reclamatii s-au strans pe pagina lui Dragos Stanca, seful companiei Thinkdigital, ce lucreaza cu Facebook in campanii publicitare si ale proiecte de comunicare in social media. Dragos Stanca a cerut, duminica, oamenilor sa ii semnalizeze conturi blocate “automat si aparent abuziv, prin raportare masiva”, el afirmand ca va incerca sa afle “daca e sau nu un fenomen coordonat”.

Printre cei care au avut conturile blocate total sau partial se numara bloggeri, vloggeri, jurnalisti si alte persoane influente in diverse comunitati pe Facebook.

Acestia arata ca au fost blocati pe parcursul zilei, de cele mai multe ori, in cazurile semnalate, ei putand sa comenteze sau sa reactioneze la alte mesaje, dar nu sa publice propriile materiale sau sa distribuie. Printre reclamatiile sustinute prin capturi de ecran se numara:

persoane cu acces blocat sau limitat pentru ca/la scurt timp dupa ce au distribuit pagina evenimentulului “Bucuresti-Stop Legile Justitiei”. Acestea nu au mai putut publica sau distribui fotografii de la protest sau alte materiale pe motiv ca postarile erau “suspecte de spam si neconforme cu Standardele Comunitatii”:

persoane blocate partial (nu pot publica, ci doar comenta sau reactiona) ca au incercat sa distribuie in mai multe grupuri imagini de la proteste

persoane care au fost blocate partial pentru ca au distribuit articole de presa referitoare la participarea filosofului Mihai Sora la proteste

persoane care au distribuit materiale de presa referitoare la proteste (inclusiv de pe Stirile ProTV)

persoane care au distribuit live-uri de la proteste

persoane care au publicat versuri de protest la adresa lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu

persoane care au distribuit un mesaj publicat pe Facebook de Dacian Ciolos

persoane care au distribuit clipuri publicate de Malin Bot, cel care i-a abordat, la Gaudeamus, pe Dan Voiculescu si Adrian Nastase si le-a cerut pozitii in calitatea lor de “infractori”

persoane care reclama faptul ca nu li se afiseaza in feed ceea ce au publicat altii despre proteste

Cativa dintre cei care s-au plans de blocarea partiala a conturilor au revenit dupa cateva ore si au spus ca pot posta din nou pe Facebook. Altii, contactati de HotNews.ro, au spus luni la pranz ca in continuare nu puteau publica nimic in reteaua sociala.

HotNews