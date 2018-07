Val de comentarii negative pe pagina de Facebook a lui Iohannis după revocarea șefei DNA

Un val de comentarii negative, la pachet cu retragerea like-urilor, a apărut pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis după revocarea din funcție a șefei DNA, LAura Codruța Kovesi. Oamenii spun că se simt trădați și abandonați de președinte și îl critică pe acesta și pentru faptul că nici măcar nu a avut curajul să facă el anunțul, ci a trimis-o pe purtătoarea de cuvânt, Mihaela Dobrovolschi.

Câteva exemple de mesaje postate pe pagina președintelui, adunate de G4media:

Dorina Borota: NU mai sinteti presedintele meu ! Nu ma intereseaza persoana d-nei Kovesi- ma interesa ca prerogativele presedintelui sa nu fie eliminate de o sleahta de hoti , constienti ca nu vor cistiga niciodata aceasta functie ! sase milioane am fost la vot si , fara nicio explicatie , fara o analiza , fara nimic in legatura cu continutul raportului de demitere , cu decizia ccr-ului pe muchie de Constitutie, cu judecatorul ‘expirat ‘ ( mandat ) etc. , acceptati ca superministrul justitiei , hotarit super-superului …prin decizia lui dorneanu sa decida ce sa semnati si ce nu ! CONSTITUTIA transformata in hirtie igienica … !

Andrei Marian: Un gest de o lasitate maxima. Un gest prin care si-a batut joc de toti cei care mai credeau in lupta anticoruptie si anti psd, de cei care stau zilnic in strada. Un gest prin care a dat mana cu coruptii lui Dragnea. Rusine si ne vedem la vot.

Popa Ancuta: Domnule presedinte sunteti un las si un tradator!!! De ce nu ati facut d-voastra anuntul? Din lasitate, iar prin actiunile d-voastra ne duceti pas cu pas inapoi. Nu ati invatat nimic in acesti ani, poporul nu mai sustine un om din pura simpatie. Poporul o sa fie impotriva tuturor care nu lupta pt ei si pt drepturile lor!

