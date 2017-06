Vacanta in Grecia a devenit un cosmar. Tara e sufocata de gunoaie

Turistii veniti sa admire Grecia au o surpriza neplacuta zilele acestea. Strazile din Atena, Salonic si Corfu sunt impanzite de gunoaie, iar aerul a devenit irespirabil. Asta pentru ca angajatii din salubritate sunt in greva, ei temandu-se ca vor ramane fara locuri de munca dupa ce expira actualele contracte colective.

De la inceputul saptamanii, muntii de gunoaie devin tot mai inalti pe trotuare, iar oamenii sunt nevoiti sa faca slalom printre ei, arata BBC. Afectate sunt mai ales zonele in care se afla restaurante, unde cantitatile de resturi menajere sunt mari in fiecare zi.

Situatia devine din ce in ce mai grava in contextul valului de caldura anuntat. Joi, la Atena au fost 32 de grade, insa temperaturile sunt in crestere.

O situatie critica e la Atena, mai ales in zonele turistice. Aici, joi a avut loc si un protest la care au participat circa 5.000 de oameni, conform AP. Oamenii au incercat sa intre in Parlament, fiind indepartati de politie cu gaz lacrimogen.

Au atacat si cladirea Ministerului de Interne, in care au aruncat cu vopsea si gunoi. In fata ministerului, multimea a dat foc la gunoi.

ziare.com