Va reduce incalzirea vremii raspandirea coronavirusului? De ce femeile sunt mai ferite de infectare

Ar putea incalzirea vremii sa incetineasca raspandirea coronavirusului? Daca totul merge bine, noul virus SARS-CoV-2 s-ar putea comporta ca virusul gripal. Adica, odata cu venirea primaverii si a incalzirii vremii, agentcoronavirus, i patogeni sa moara, oprindu-se astfel raspandirea bolii COVID-19, explica un virusolog german, citat de ziare.com.

Sezonul coronavirusului ar trece la fel ca valul anual de gripa, care incepe sa se estompeze cand se termina iarna. Primavara poate fi anotimpul sperantei, dar este inca prea devreme pentru a spune cu exactitate daca SARS-CoV-2 se comporta ca virusul gripal. Virologul Thomas Pietschmann spune ca expertii inca nu pot prezice traiectoria virusului, deoarece “sincer vorbind, inca nu cunoastem acest virus”.

Pietschmann este virolog molecular la Centrul de Cercetari Experimentale si Clinice privind Infectiile, numit Twincore, cu sediul la Hanovra, Germania. El cerceteaza asa-numitele virusuri ARN, de pilda virusul hepatitei C. Si SARS-CoV-2 face parte din acest grup.

“Acest virus este aparte din cauza faptului ca oamenii se confrunta cu el pentru prima data. Din datele pe care le-am primit din China, putem concluziona ca virusul a trecut o singura data de la un animal la oameni, acesta fiind momentul in care a inceput sa se raspandeasca”, spune Pietschmann.

Spre deosebire de virusurile gripale, cu care aproape toata lumea a intrat in contact la un moment dat, sistemul nostru imunitar nu este pregatit pentru un atac cu agenti patogeni corona.

In plus, conditiile externe din emisfera nordica sunt in prezent practic perfecte pentru raspandirea rapida a virusului. Pe de-o parte, avem temperatura. Virusurile respiratorii, adica cele care se raspandesc prin tractul respirator, se simt foarte bine cand vremea este racoroasa. “Virusul are o stabilitate mai mare la temperaturi scazute. Acest lucru este similar cu alimentele care se pastreaza cel mai mult timp in frigider”, spune Pietschmann.

Cu cat este mai cald, cu atat conditiile sunt mai dificile pentru multe virusuri.

“Coronavirusul este inconjurat de un strat lipidic, cu alte cuvinte, de un strat de grasime”, explica Pietschmann. Acest strat nu este foarte rezistent la caldura, ceea ce inseamna ca virusul se descompune rapid atunci cand temperaturile cresc. “Alte virusuri, cum ar fi norovirusul, sunt mai stabile, deoarece constau in principal din proteine si material genetic”.

Si umiditatea aerului influenteaza transmiterea virusurilor respiratorii. Odata ce agentii patogeni au fost expulzati din tractul respirator cu un stranut puternic, ei raman literalmente suspendati in aer. “In zilele de iarna reci si de obicei uscate, picaturile mici, impreuna cu virusii, plutesc in aer mai mult decat atunci cand umiditatea aerului este ridicata”, subliniaza Pietschmann.

In acest fel, agentii patogeni se pot raspandi cu repeziciune. Totusi, de la primul contact cu agentii patogeni pana la primele simptome ale bolii, pot trece cateva saptamani. Durata acestei perioade de incubatie depinde de caracteristicile si biologia virusului.

Febra, durerile si frisoanele sunt simptome tipice ale unei boli virale si un semn ca organismul lupta impotriva “invadatorilor”. Reusita acestei lupte depinde nu numai de varsta si sanatatea persoanei infectate, ci si de sexul ei.

In cazul coronavirusului, datele arata ca femeile au sanse de supravietuire mai mari decat barbatii. Rata de mortalitate la barbati este de 2,8 procente, semnificativ mai mare decat cea a femeilor – 1,7 procente.

Potrivit lui Thomas Pietschmann, aceasta diferenta poate fi explicata de genetica. “Unele gene relevante pentru imunitate, de exemplu genele care sunt responsabile de recunoasterea agentilor patogeni, sunt codificate pe cromozomul X. Dat fiind faptul ca femeile au doi cromozomi X, iar barbatii numai unul, sexul feminin se afla in avantaj”.

Estrogenul, hormonul sexual feminin, le ajuta pe femei sa se fereasca de boli virale. “Unele gene relevante pentru imunitate au, de asemenea, locuri de legare pentru estrogeni, acolo unde aceste gene sunt activate. Acest lucru inseamna ca genele acestea sunt controlate si de hormoni”, spune Pietschmann.

Poate ca sezonul coronavirusului se va incheia intr-adevar odata cu inceputul primaverii in emisfera nordica. Cu toate acestea, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) exista mai mult de 20 de cazuri de SARS-CoV-2 in Australia si un caz in Brazilia – in emisfera sudica. Unde nu a venit inca iarna.

ziare.com