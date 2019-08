USR si PLUS au parafat alianta politica. Criteriile de alegere a candidatilor

Conducerile USR si PLUS au agreat ultimele modificari la protocolul de alianta politica, in urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS si in cateva zile va fi semnat actul prin care ia nastere formal “Alianta USR PLUS”.

“Avand in vedere ca inregistrarea unei aliante politice necesita o procedura judiciara indelungata, aceasta alianta va fi dublata de o alianta electorala privind participarea la alegerile prezidentiale”, transmit cele doua partide intr-un comunicat.

Cele doua partide au mentionat in comunicat si obiectivele aliantei:

– Castigarea alegerilor prezidentiale din 2019;

– Castigarea de catre candidatii Aliantei a unui numar cat mai mare de functii elective in cadrul administratiei publice locale, ca urmare a alegerilor locale din 2020;

– Castigarea de catre candidatii Aliantei a celui mai mare numar de mandate de parlamentari, prin comparatie cu ceilalti competitori, ca urmare a alegerilor parlamentare din 2020, astfel incat sa formeze o coalitie de guvernare avand prim-ministru un reprezentant al Aliantei;

– Asigurarea guvernarii Romaniei in perioada 2020-2024 si implementarea programului de guvernare al Aliantei;

– Castigarea alegerilor parlamentare organizate in 2024 si asigurarea guvernarii Romaniei in perioada 2024-2028.

USR si PLUS noteaza ca principalele organe de decizie ale Aliantei vor fi:

– Copresedintii Aliantei (presedintii PLUS si USR);

– Comisia Nationala de Coordonare, cuprinzand membrii Birourilor Nationale ale celor doua partide;

– Comitetul Executiv, cuprinzand reprezentanti ai ambelor partide responsabili pentru implementarea deciziilor Comisiei Nationale;

– Comisia de Integritate, cuprinzand 3 membri ai PLUS, 3 membri ai USR si 1 membru independent, responsabila pentru sanctionarea incalcarii standardelor de integritate prevazute prin protocolul de asociere.

Alianta va propune candidati comuni pentru toate cele trei randuri de alegeri din 2019 si 2020.

– Pentru alegerile prezidentiale din 2019, candidatul pentru demnitatea de presedinte al Romaniei va fi Dan-Ilie Barna, care va candida in tandem cu Dacian Ciolos, ca propunere pentru demnitatea de prim-ministru;

– Pentru alegerile locale din 2020, alianta va desemna candidati comuni pentru functiile de primar, presedinte al consiliului judetean si primar general al municipiului Bucuresti, stabiliti in baza negocierilor sau, in lipsa unui acord, prin alte mijloace, precum alegeri interne la care vor participa toti membrii PLUS si USR sau sondaje de opinie;

– De asemenea, cele doua partide vor propune liste comune de candidati pentru consiliile locale si judetene, cuprinzand candidati desemnati anterior de fiecare partid. Pozitiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, in lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie;

– Pentru alegerile parlamentare din 2020, alianta va propune liste comune de candidati atat pentru Senat, cat si pentru Camera Deputatilor, cuprinzand candidati desemnati anterior de fiecare partid. Pozitiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, in lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie.

Cum vor fi desemnati candidatii

Reprezentantii aliantei spun ca desemnarea candidatilor se va face in baza principiului competentei si sub conditia asumarii respectarii statutelor ambelor partide, a Codului Etic al PLUS si a Regulamentului de Admitere a Membrilor USR.

Nu vor putea fi desemnate drept candidati ai Aliantei persoane trimise in judecata, fara a fi intervenit intre timp o decizie definitiva de achitare sau incetare a urmaririi penale sau a procesului penal, sau persoane care au suferit condamnari penale definitive pentru infractiuni savarsite cu intentie.

De asemenea, nu vor putea fi desemnate drept candidati ai aliantei persoane care au avut calitatea de lucratori activi sau colaboratori ai Securitatii sau, majore fiind, au semnat un angajament cu Securitatea inainte de 1990 sau au in prezent calitatea de lucratori activi/colaboratori/informatori ai unui serviciu de informatii sau persoane care promoveaza violenta, ideologii totalitare, discriminarea de gen, anarhismul, rasismul, sovinismul, separatismul etnic sau teritorial si orice alte idei ori actiuni extremiste.