USR și PLUS au decis: Dan Barna, candidat la prezidențiale. Cioloș, propunerea de premier

Dan Barna va fi candidatul USR-PLUS la prezidențiale, iar Dacian Cioloș este propunerea de premier, au stabilit vineri liderii celor două partide. Decizia urmează a fi validată și de forurile de conducere ale formațiunilor.

Barna a fost ales candidatul USR la prezidențiale în Congresul de sâmbătă al partidului. Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu au fost contracandidații lui Dan Barna pentru alegerea prezidențiabilului USR. Tot sâmbătă a avut loc și Consiliul Național al PLUS.

La finalul reuniunii, Dacian Cioloș a anunțat că a fost decis ca prezidențiabilul partidului să fie ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Cioloș a mai spus atunci că se va înscrie în competiția internă pentru prezidențiabilul PLUS. Alianța vrea să meargă pe un tandem președinte-premier la alegerile din toamna acestui an. Dacă Dan Barna va fi prezidențiabilul, atunci Dacian Cioloș va fi premierul sau viceversa, relateaza Mediafax.