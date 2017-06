USR a decis sa se opuna “familiei traditionale”. Nicusor Dan si-ar putea da demisia

Presedintele USR Nicusor Dan ar fi anuntat, miercuri seara, dupa sedinta Biroului National, ca demisioneaza din functie.

Asta dupa ce conducerea USR a hotarat prin vot sa se pozitioneze impotriva revizuirii Constitutiei pentru redefinirea familiei. Dupa vot, Nicusor Dan ar fi parasit sedinta, spunand ca demisioneaza, au declarat pentru News.ro surse din partid.

Totusi, vicepresedintele USR Elek Levente, presedinte al USR Cluj, a spus, tot pentru News.ro, ca Nicusor Dan isi va face publica decizia pe aceasta tema abia joi si ca azi nu s-a vorbit de demisie.

“S-a votat pozitionarea partidului vizavi de revizuirea Constitutiei. Nicusor Dan a anuntat duminica, la sedinta Biroului National precedent, ca daca partidul se pozitioneaza, el ia in considerare sa isi dea demisia. In seara asta nu s-a discutat despre demisie. Urmeaza sa ia el o decizie asa cum crede de cuviinta si sa o anunte maine (joi – n.red.). El a zis va lua o decizie si o va anunta maine”, a explicat Elek Levente.

Pe de alta parte, deputatul USR Dan Barna a precizat pentru Mediafax ca Nicusor Dan a anuntat azi ca va demisiona, dar inca nu s-a inregistrat nicio demisie.

“A fost o sedinta in care spiritele s-au incins destul de mult. In urma ei, a fost o decizie a Biroului National de pozitionare impotriva modificarii Constitutiei. Nicusor Dan a precizat ca nu este de acord cu acesta pozitionare si in acest context s-au spus multe lucruri. Nu exista o demisie inregistrata”, a precizat Dan Barna.

Solicitat sa precizeze daca Nicusor Dan a declarat in sedinta ca va demisiona din functia de conducere a partidului, Barna a raspuns ca “este unul dintre aspectele exprimat in cadrul discutiilor”.

Nicusor Dan a avut o prima reactie, dar nu a lamurit situatia:

“Biroul National al USR a luat o decizie. E singura stire pentru azi. Pana pe 11 iunie mult succes candidatilor USR din Targu Jiu, Busteni, Lupeni, Craiova, Roman, Almas si Covasant din judetul Arad”, a scris pe Facebook Nicusor Dan in aceasta seara.

Intrebat ce se va intampla in continuare cu demisia lui Nicusor Dan de la sefia USR, Dan Barna si-a exprimat speranta ca acesta sa revina asupra deciziei.

“O sa vedem in zilele urmatoare. Dupa cum am spus nu exista inca nimic formal, este doar efectul unei sedinte foarte tensionate. O sa vedem in zilele urmatoare in functie de ce se va intampla si in perioada urmatoare. Partidul merge mai departe, lucrurile sunt foarte clare. Eu sper si ca domnul Nicusor Dan sa nu urmeze declaratiile facute in cadrul acelei sedinte tensionate”, a mai spus purtatorul de cuvant al USR pentru News.ro.

Clotilde Armand, membra in Biroul National al USR, a declarat pentru News.ro ca trebuie asteptat ca lucrurile sa se limpezeasca in partid si, de asemenea, sa se afle ceva oficial din partea lui Nicusor Dan, precizand ca votul in favoarea pozitionarii formatiunii impotriva revizuirii Constitutiei in privinta familiei nu inseamna ca in USR nu sunt si crestin-democrati sau conservatori.

Decizia partidului in ceea ce priveste modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei a fost luata cu 11 voturi “pentru” pozitionarea impotriva modificarii Constitutiei, 8 voturi “impotriva” si 2 abtineri.

Anterior, fostul ministru al Culturii, senatorul Vlad Alexandrescu, facuse anuntul votului din conducerea USR.

“Asta seara Biroul National al Uniunii Salvati Romania a decis cu majoritate de voturi ca USR sa se pozitioneze impotriva modificarii art. 48 din Constitutia Romaniei (‘Familia’ – n.red.) “, a scris pe Facebook Vlad Alexandrescu.

Nicusor Dan a fost criticat recent de Cristian Ghinea pentru lipsa unei pozitii clare a USR pe tema modificarii Constitutiei in sensul redefinirii familiei.

Nicusor Dan a amenintat in Biroul Permanent ca isi va da demisia daca partidul se va pozitiona public fata de referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie.

Apoi, marti, fostul candidat la Primaria Capitalei a criticat “presiunea interna ca USR sa se pozitioneze pe tema familiei crestine”, apreciind ca aceasta ar fi o “mare eroare”, care va crea “o fractura interna” de nedepasit.

