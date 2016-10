Urs ucis in Sibiu dupa ce s-a plimbat doua ore prin oras. Au ratat tinta cu tranchilizantul, asa ca l-au impuscat

Un urs a fost impuscat mortal, miercuri dimineata, in Sibiu, dupa ce s-a plimbat dimineata timp de doua ore in centrul orasului.

Reprezentantii Politiei Sibiu au anuntat ca este un urs “de mari dimensiuni” si a sfatuit populatia sa evite orice contact cu el.

Ulterior, animalul a fost prins, insa pentru ca angajatii Directiei Sanitar Veterinare Sibiu nu au reusit sa il tranchilizeze, a fost ucis de un membru al Asociatiei Vanatorilor. Politia Sibiu va deschide dosar penal pentru uz de arma.

“S-a incercat tranchilizant de doua ori, nu s-a reusit, au ratat tinta. Ursul era agitat, in miscare permanenta, era in curtea unei societati comerciale, incerca sa urce un zid.

Intentia de a-i salva viata a esuat. S-a tras cu arma letala pentru ca sunt doua scoli in perimetrul asta”, a declarat, la Antena3, Lazar Farcas, director DSV Sibiu, precizand ca in zona erau si doua scoli iar in curtea societatii comerciale ar fi putut fi angajati.

Acesta a spus ca decizia a fost luata de cei de la fata locului si a explicat uciderea animalului prin “emotia” de a fi fata in fata cu ursul.

“Decizia nu a luat-o DSV, ci cei prezenti la fata locului. Probabil emotia in fata unui animal si cand intre tine si animal nu se afla decat un tranchilizant… A fost impuscat de un membru al Asociatiei Vanatorilor”, a mai spus Farcas, adaugand ca se estimeaza ca ursul avea 6 ani si in jur de 150 de kilograme.

Seful Politiei Sibiu Tiberiu Ivancea spune ca s-a luat decizia impuscarii pentru ca ursul putea deveni agresiv, in curte erau oameni, iar tranchilizarea nu s-a reusit.

“Timp de 3 ore am fost in urmarirea lui dar a fost foarte agil, a escaladat garduri, a trecut prin curtile oamenilor, a traversat practic tot orasul, centrul vechi si a ajuns in Orasul de Jos unde s-a reusit stoparea lui, dar si aici exista riscul sa sara acest gard si sa plece mai departe si sa nu reusim sa il prindem”, a declarat Tiberiu Ivanciu pentru Tribuna.

Animalul coborase cel mai probabil in oras din padure, avand in vedere ca reprezentantii Gradinii Zoologice Sibiu au anuntat ca ursul nu este unul aflat in grija lor.