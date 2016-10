Universitatea de Vest din Timisoara a demarat procedurile interne pentru verificarea acuzatiilor de plagiat la adresa Laurei Codruta Kovesi

Universitatea de Vest din Timisoara anunta ca a demarat la sfarsitul saptamanii trecute proceduri interne in vederea clarificarii situatiei vizavi de teza de doctorat a doamnei Laura Codruta Kovesi, in urma unor acuzatii de plagiat aparute in spatiul public.

Intr-un comunicat transmis presei, UVT precizeaza ca, in cursul zilei de luni, a primit punctul de vedere al Scolii Doctorale de Drept si a solicitat informatii suplimentare pe care le asteapta in zilele urmatoare.

“Intelegem ca Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca a trimis catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si Universitatea de Vest din Timisoara o sesizare pe tema suspiciunii de plagiat a lucrarii de doctorat a doamnei Kovesi, sesizare care nu a ajuns inca la Universitate. In baza deschiderii catre comunitate de care UVT da dovada in mod constant si a implicarii pozitive in numeroase demersuri care tin de transparenta si corectitudinea academica, Universitatea isi exprima intreaga disponibilitate de a coopera cu orice institutie abilitata in vederea clarificarii acestei situatii”, arata Universitatea de Vest.

