Universitatea de Vest a fost sesizata oficial cu privire la acuzatiile de plagiat aduse Laurei Codruta Kovesi

Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) a sesizat, luni, oficial Universitatea de Vest cerandu-i sa reanalizeze cazul si sa retraga titlul de doctor detinut de Laura Codruta Kovesi, argumentand ca aceasta ar fi plagiat.

Conform unui comunicat postat pe site-ul plagiate.ro, solicitarea oficiala a fost adresata Universitatii de Vest din Timisoara, unde sefa DNA si-a obtinut titlul de doctor in decembrie 2011. Scrisoarea a fost remisa si Ministerului Educatiei, rugat sa ia la cunostinta de acest demers.

“Prin prezenta va solicitam sa dispuneti realizarea unei anchete cu privire la conditiile pe care noi le apreciem, in mod argumentat, drept neconforme cu privire la modul de elaborare si redactare a tezei de doctorat depusa si sustinuta” de Laura Codruta Kovesi, se arata in solicitarea oficiala.

Asociatia prezinta si un “material probator procesat in format electronic”.

GRAUR este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, formata din mai multe cadre universitare, care isi propune sa promoveze “integritatea vietii academice”, fiind totodata initiatoarea Indexului Operelor Plagiate in Romania.

Asociatia GRAUR a remis inca de marti un comunicat de presa in care a sustinut ca sefa DNA ar fi plagiat si a cerut sa i se retraga titlul de doctor, iar ulterior Universitatea de Vest a anuntat ca o comisie de specialitate va reanaliza teza de doctorat respectiva, urmand sa se pronunte pana luni.

La randul sau, Laura Codruta Kovesi a sustinut cu fermitate ca nu a plagiat si a prezentat public toate documentele care ii pot sustine nevinovatia.

Luni dimineata, in timp ce presedintele Klaus Iohannis deschidea anul universitar chiar la Universitatea de Vest din Timisoara, vorbind inclusiv despre plagiat si cerand Ministerului Educatiei verdicte cat mai rapide in astfel de cazuri, Sebastian Ghita era prezent la Parchetul General pentru a da declaratii si a aduce probe care sa sustina denuntul facut referitor la falsificarea raportului tehnic in cazul tezei de doctorat al Laurei Codruta Kovesi.