Uniunea Europeana isi inchide granitele 30 de zile pentru cetatenii din afara UE

Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP.

Toate tarile membre ale UE ‘sunt de acord sa impuna o interdictie’ de intrare, ‘cu cateva exceptii’ minore, a declarat cancelarul intr-o conferinta de presa, dupa un summit prin videoconferinta cu ceilalti lideri din Uniune.

Interdictia va fi in vigoare pentru o perioada de 30 de zile, a mai precizat ea.

Potrivit BBC, “e de asteptat ca masura sa se aplice in statele membre, dar si in Islanda, Lichtenstein, Norvegia si Elvetia”. In schimb, britanicii nu vor fi afectati de decizie (in sensul ca nu isi vor inchide granitele in baza acestei hotarari), de vreme ce Regatul Unit nu mai face parte din UE.

Ce inseamna aceasta inchidere a granitelor? Ca nu vor mai putea veni in tarile membre persoane care nu au cetatenie, In afara lor, vor mai putea intra in statele membre: rezidenti pe termen lung, membrii familiilor cetatenilor UE sau diplomatilor din UE, muncitorii din sistemul de sanatate si persoanele care fac transport de bunuri.

Potrivit Agerpres, in cadrul unei videoconferinte cu liderii europeni, Iohannis a exprimat sprijinul pentru orientarile Comisiei Europene pentru o actiune coordonata la frontierele externe ale Uniunii. De asemenea, Klaus Iohannis a sustinut decizia de aplicare a unor restrictii temporare calatoriilor neesentiale ale cetatenilor terti in Uniunea Europeana.

Totodata, presedintele Romaniei a subliniat ca e necesar sa se creeze, in interiorul UE, culoare de tranzit prin care cetatenii care au probleme la revenirea acasa sa poata fi repatriati.

“Presedintele Romaniei a evidentiat situatia dificila a unor cetateni romani ale caror contracte de munca au incetat in urma epidemiei COVID-19 si nu pot reveni in tara din cauza carantinei din respectivele state sau din cauza blocajelor existente la granitele unor state membre. In acest sens, presedintele Klaus Iohannis a pledat pentru crearea unor coridoare umanitare de tranzit la nivelul Uniunii Europene, care sa permita repatrierea cetatenilor din statele membre. De asemenea, presedintele Romaniei a solicitat activarea Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii pentru a sprijini demersurile statelor membre pentru returnarea cetatenilor UE atat din celelalte state membre, cat si din state terte, utilizand asistenta consulara”, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa.