Ungaria retrage sprijinul Romaniei pentru aderarea la OECD. MAE reactioneaza

Ungaria a anuntat, miercuri, ca isi retrage sprijinul oferit Romaniei in ceea ce priveste aderarea la OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica).

Magyar Levente, secretar de stat in Ministerul ungar de Externe, a transmis acest lucru dupa ce Romania a suspendat activitatea unui liceu catolic la Targu Mures, potrivit unui comunicat.

Levente sustine ca acest lucru este un atac asupra Bisericii Catolice si ca autoritatile din Romania pun intr-o situatie neplacuta sute de familii maghiare chiar inainte de inceperea scolii.

“Ungaria considera aceasta decizie drept un atac asupra Bisericii Catolice, asupra minoritatilor maghiare, a copiilor, a famiilor afectate. Este un gest foarte neprietenos si serios al Romaniei”, a spus el.

In aceste conditii, a anuntat Magyar Levente, Guvernul ungar a decis sa suspende pe termen nelimitat sprijinul Romaniei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, principala organizatie economica internationala.

Totodata, ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat de MAE ungar.

Fundatia Statusul Romano-Catolic din Transilvania a anuntat, pentru miercuri, un miting de protest in fata Institutiei Prefectului – Judetul Mures, pentru convingerea Ministerului Educatiei sa asigure functionarea Liceului Teologic Romano-Catolic (LTRC) din Targu Mures, precizeaza Agerpres.

In acelasi timp, Inspectoratul Scolar Judetean Mures sustine ca din punct de vedere juridic Liceul Teologic Romano-Catolic din Targu Mures nu mai exista, in urma unei decizii judecatoresti definitive.

Ministerul roman de Externe a reactionat dupa decizia Ungariei de a-si retrage sprijinul pentru aderarea Romaniei la OECD, afirmand ca decizia Budapestei este “inadecvata, inamicala si contraproductiva”.

MAE considera ca Budapesta a transformat subiectul Liceul Teologic din Targu Mures intr-unul de campanie electorala.

“In ceea ce priveste conexarea situatiei Liceului Romano-Catolic de la Targu-Mures de alte subiecte, precum sprijinul acordat aderarii Romaniei la OCDE, aceasta este complet inadecvata, inamicala si contraproductiva.

Romania indeplineste criteriile pentru aderarea la aceasta organizatie, fapt recunoscut de parteneri, inclusiv de Ungaria, care a exprimat recent intentia de a sustine candidatura Romaniei. In acelasi timp, Romania respinge orice fel de abordare conditionala in relatia bilaterala”, se arata intr-un comunicat al MAE.

“Autoritatile romane apreciaza ca aceasta reactie a partii ungare contravine mesajelor de deschidere si cooperare care au marcat recentele contacte bilaterale si isi exprima speranta in dezvoltarea relatiilor dintre cele doua state in spiritul unei relatii de parteneriat strategic real si pe baza respectului reciproc”, se mai arata in document.

ziare.com