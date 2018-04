Unde-şi petrec românii Paştele. Preţurile mari şi frigul par să fi detronat Bucovina din poziţia de principală destinaţie internă pentru mini-vacanţa pascală

La munte, la mare sau în tradiţionala Bucovina, sejurul de Paşti costă între 700 şi 2.500 de lei/persoană. Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibiţa, sunt doar câteva dintre locurile preferate de români pentru minivacanţa de Paşti. Pe iubitorii de tradiţii, Bucovina îi aşteaptă la încondeiat de ouă în costume tradiţionale. Preţurile, între 700 şi 2.500 de lei de persoană. Asta pentru excursiile interne. Din păcate, tour-operatorii spun că anul acesta in ce priveşte destinaţiile interne, Bucovina nu a mai reprezentat fost pe primul loc la rezervări, vacanţele în staţiunile balneo fiind acum preferate. Motivul principal se pare că este data în care anul acesta a căzut Paştele şi apoi vremea. Românilor le-a fost teamă de condiţiile meteo, apoi zăpada care a fost în ţară în perioada 20-24 martie a afectat planurile turiştilor. In ultimii ani insă, tot mai mulţi români decid să-şi petreacă mini-vacanţa de Paşte in străinătate, in destinaţii din ce in ce mai exotice, mulţi dintre ei alegând în acest an ţări catolice sau musulmane, destinaţii “calde” unde să poată face plajă, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat mai mulţi tour-operatori.

Bucovina

În Bucovina, operatorii din turism au oferte care includ şase zile petrecute în una din cele mai frumoase şi pline de tradiţii zone din România.

O pensiune din comuna Vama le oferă turiştilor care aleg să-şi petreacă Paştele în Bucovina, un program deosebit, care include şase zile de cazare, cu pensiune completă, preţurile pornind de la cu 1.625 de lei de persoană şi ajungând până la 5.000 de lei pentru doi adulţi şi doi copii.

În cele şase zile petrecute la Vama, oaspeţii vor fi învăţaţi să încondeieze ouăle, să picteze pe sticlă icoane şi vor fi răsfăţaţi cu bucate tradiţionale de casă, berbecuţ la proţap, delicatese din miel, iar duminică, în ziua de Paşte, se dă startul unui concurs de ciocnit ouă.

Nu lipsesc nici programele artistice cu dans şi muzică, focul de tabără şi concursul de karaoke.

Un han situat foarte aproape de mănăstirile Suceviţa şi Putna le oferă turiştilor, pentru 1.200 de lei/pachetul de persoană, patru zile deosebite în care pot vizita mai multe dintre mănăstirile din nordul Moldovei.

Oaspeţii vor fi aşteptaţi cu bucate alese, vor ajuta la pregătirea coşului cu bucate pentru a-l duce la sfinţire, şi după ce turiştii vor aduce Lumina sfântă în Noaptea de Înviere, vor fi aşteptaţi cu o masă tradiţională.

În ziua de Paşti, proprietarii hanului le propun turiştilor să servească împreună prânzul îmbrăcaţi cu toţii în costum popular bucovinean. Oferta include şi o zi întreagă de vizitare a mănăstirilor din zona Bucovinei.

La o altă pensiune, situată aproape de mănăstirea Voroneţ, pentru 1.400 de lei de persoană, turiştii pot petrece cinci zile cu demipensiune şi masă festivă inclusă, pot participa la slujba de Înviere de la Mănăstirea Voroneţ, vor fi învăţaţi de meşterii populari să încondeieze ouă, iar în ziua de Paşti vor fi poftiţi să se spele cu apă înroşită de oul încondeiat “ca să fie sănătoşi şi rumeni în obraji tot anul”.

Pensiunea oferă în ultima zi de sejur şi o cină câmpenească, cu grătare făcute lângă un foişor, vin şi ţuică fiartă, dulciuri bucovinene, distracţie şi voie bună.

Bistriţa

Hotelierii din Bistriţa-Năsăud încearcă să-şi atragă turiştii, de Paşti, cu oferte care pleacă, pentru trei nopţi de cazare cu demipensiune, de la 700 de lei de persoană/sejur. Turiştii sunt aşteptaţi cu produse tradiţionale, specifice sărbătorilor de Paşte, realizate de gospodinele pricepute din întreg judeţul.

În cea mai frumoasă zonă din Bistriţa-Năsăud, Tihuţa – Colibiţa, proprietarii de pensiuni şi localuri se întrec în oferte inedite. Una dintre pensiuni oferă din partea casei, pentru un sejur de trei nopţi petrecute la coada lacului Colibiţa, unde studiile au arătat că este cel mai pur aer din Europa, o cină festivă din partea casei, după ce oaspeţii revin de la Slujba de Înviere. Tot aici li se oferă, înainte de a pleca la biserică, şi un coş cu produse din parte casei, pe care musafirii îl pot duce la biserică pentru sfinţire, conform unei vechi tradiţii păstrate în zonă.

Pentru oaspeţii care vor să petreacă câteva zile de relaxare în Bistriţa-Năsăud, proprietarii de pensiuni pregătesc de Paşte un meniu special, cu ouă roşii, drob de miel, pască dulce şi sărată, friptură de miel sau ciorbă de miel.

Valea Prahovei

De sărbătorile pascale, în staţiunile de pe Valea Prahovei, pentru turişti sunt pregătite ateliere de încondeiat ouă sau de realizat felicitări. Oamenii vor învăţa să prepare turta dulce şi vor lua parte la spectacole de magie şi la o vânătoare de ouă.

Pentru trei nopţi de cazare, la un hotel de cinci stele, din Sinaia, turiştii plătesc 2.500 de lei. Pachetul include, pe lângă cazare, acces la Centrul SPA al hotelului, concert, masă tradiţională în noaptea de Înviere şi dejunul pascal. În plus, copiii vor avea cadouri surpriză aduse de Iepuraş.

La un hotel de trei stele din Sinaia, de Paşti, trei nopţi de cazare cu mic dejun inclus costă 1.240 lei, locul în camera dublă. Sejurul include primire tradiţională cu ouă roşii, vin si cozonac în Noaptea de Înviere, un dejun pascal, cu meniu tradiţional şi program artistic. Turiştii vor participa şi la o tombolă cu premii. Potrivit ofertei, copiii cu vârsta de până la 6 ani vor beneficia de gratuitate la cazare cu mic dejun, dar vor plăti 80 de lei pentru masă.

Mai ieftin este sejurul la o pensiune din Sinaia unde turiştii achită, pentru sejurul de Paşti, 1.110 de lei pentru două persoane. Sunt incluse 3 nopţi de cazare şi micul dejun pascal.

În Buşteni, la un hotel de trei stele, oferta de Paşti include 3 sau 4 nopţi de cazare şi costă de la 405 lei la 600 de lei, în funcţie de durata pachetului şi tipul de camera. Pachetul de servicii include, pe lângă cazare, mic dejun, gustarea tradiţională din Noaptea de Înviere, dejun în ziua de Paşti. Pe toata perioada sejurului, turiştii au parcare gratuită, internet wi-fi şi acces la terenurile de sport.

Copiii cu vârstă până la 6 ani au gratuitate la micul dejun şi la cazare, daca nu se solicita pat suplimentar, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani se achita jumătate din valoarea pachetului.

Litoralul românesc

Cei care doresc să petreacă o vacanţă de Paşti pe Litoral o pot face anul acesta pentru preţuri ce pleacă, în medie, de la160 de lei / persoană, pentru o noapte de cazare, şi pot trece de 2.500 de lei/ persoană pentru un sejur de trei nopţi de cazare, în această perioadă fiind deschise în special unităţile de patru şi cinci stele.

Pentru că Litoralul nu este o destinaţie aleasă de mulţi turişti în perioada Sărbătorilor Pascale, puţini dintre hotelierii de pe litoral au pregătit oferte pentru minivacanţa de Paşti. Majoritatea unităţilor de cazare care au pregătit, totuşi, pachete sunt în staţiunea Mamaia, dar se găsesc hoteluri şi în Eforie, sau în staţiunile din sudul litoralului.

„În general oferta în perioada Sărbătorilor Pascale merge mai mult pe o componentă internă, adică petrecerea timpului liber în facilităţile pe care le oferă fiecare hotel, pentru că litoralul nu este o destinaţie tradiţională de Paşti. În această perioadă, românii aleg, dacă rămân în ţară, destinaţiile tradiţionale, de genul Bucovina ori Maramureş, şi nu vin în mod special pe litoral. Litoralul nu este, tradiţional vorbind, pregătit. Nu avem atracţii care să funcţioneze pe perioada extrasezonului şi, logic, nu prea sunt turişti”, spune unul dintre hotelierii de pe litoral.

Astfel, numai câteva unităţi hoteliere, cele mai multe aflându-se în Mamaia, au venit cu oferte pentru Sărbătorile Pascale. Aici, o noapte de cazare începe de la 168 de lei/ persoană la un hotel de patru stele şi poate ajunge la aproximativ 2.500 de lei/ persoană pentru un sejur de trei nopţi de cazare.

De asemenea, unele unităţi au pregătit şi pachete, care includ trei ori patru nopţi de cazare, în regim All inclusiv, la preţuri ce ajung şi chiar depăşesc 3.000 de lei/ camera dubla /pachet, pentru doi adulţi.

Preţurile pot include cazare în cameră dublă cu mic dejun, cina în seara de Înviere, prânz tradiţional de Paşti, surpriza de la Iepuraş ori saună, turul centrului vechi al Constanţei cu ghid, iar unii dintre hotelieri le-au pregătit turiştilor şi excursii la mănăstirile din Dobrogea şi programe artistice, informeaza Mediafax.

Români încep să schimbe destinaţiile tradiţionale de Paşte cu călătorii extra-europene; preţurile, de la 350 de lei/persoană, la 1.350 euro/persoană

Turiştii care aleg să călătorească de Paşte prin agenţii de turism nu sunt insă neapărat în căutarea unei vacanţe tradiţionale, mulţi dintre ei alegând în acest an ţări catolice sau musulmane, destinaţii “calde” unde să poată face plajă, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat, pentru Agerpres, mai mulţi tour-operatori.

“Sezonul vacanţelor la români, în 2018, debutează cu vacanţa de Paşte. În mod surprinzător, comparativ cu anul trecut, înregistrăm o creştere cu 40% a cererilor de vacanţe în această perioadă în destinaţii extra-europene, acest lucru determinând un record de clienţi în circuite în afara Europei. În acest an, turiştii români au ales pentru sezonul Paştelui vacanţele active în destinaţii precum Peru, China şi Africa de Sud, iar pe segmentul vacanţelor de relaxare vedete sunt Maldive, Republica Dominicană şi Cuba’, a precizat directorul general al Eturia, Sorin Stoica.

Preţurile acestor pachete diferă în funcţie de tipul de vacanţă, astfel că pentru un sejur la plajă tarifele încep de la 1.190 euro/persoană pentru 7 nopţi cu toate serviciile incluse, în timp ce pentru circuite în destinaţii extraeuropene tarifele încep de la 1.350 euro/persoană pentru un circuit de 8 zile care include cele mai importante atracţii ale ţării respective.

“Turiştii noştri sunt turişti care călătoresc de mai multe ori pe an, astfel că perioada de Paşte este a treia în topul plecărilor după Crăciun-Revelion şi vacanţe de vară. Observăm că românii au început să acorde timp şi buget pentru acest nou segment şi este interesant faptul că preferă circuitele extra-europene, în defavoarea city break-urilor. O dovadă clară că turiştii români îşi schimbă comportamentul şi alegerile de vacanţă o reprezintă faptul că au modificat mai mulţi parametri, precum perioada în care călătoresc, destinaţiile alese şi tipul de vacanţe spre care optează’ a adăugat Stoica.

Acesta precizează că balanţa înclină din ce în ce mai mult spre vacanţele active. În această perioadă şi în perioada imediat următoare sunt circa 10 grupuri de turişti plecaţi sau care vor pleca în circuite în Japonia, China, Peru, India, Africa de Sud.

“Pe intern, vânzările pachetelor de Paşte aproape că s-au dublat, înregistrând o creşterea per total a vânzărilor de 94% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Decizia ca Vinerea Mare să fie zi liberă a influenţat în bine vânzările. Observăm că, de fiecare dată când la o sărbătoare importantă se mai adaugă o zi liberă, volumul vânzărilor creşte cu cel puţin 30%. Important este că turistul român este interesat din ce în ce mai mult de servicii de calitate, caută hoteluri bune şi foarte bune, nu mai caută neapărat preţul cel mai mic”, a spus Lucia Morariu preşedinte-fondator al Eximtur.

Pe extern, Lucia Morariu spune că cele mai cumpărate pachete turistice au vizat Bulgaria şi Ungaria. Preţurile medii ale pachetelor turistice au fost de 275 euro/2 adulţi/4 nopţi/cazare cu all inclusive în Bulgaria şi de 350 euro/2 adulţi/3 nopţi cu demipensiune în Ungaria. Conform Luciei Morariu, noutăţile din acest an vacanţele de Paşte în Cipru şi Egipt.

“Pentru România, din păcate, nu sunt atât de multe rezervări ca anul trecut de Paşte. Motivul principal se pare că este data în care anul acesta a căzut Paştele şi apoi vremea. Românilor le-a fost teamă de condiţiile meteo, apoi zăpada care a fost în ţară în perioada 20-24 martie a afectat planurile românilor. Dacă până acum Bucovina era pe primul loc la rezervări, anul acesta vacanţele în staţiunile balneo au ocupat primul loc. Băile Herculane şi Călimăneşti-Căciulata conduc anul acesta clasamentul, unde o vacanţă de Paşte de minimum două nopţi de cazare la hotel de 3 stele cu pensiune completă, acces la spa, şedinţe de masaj începe de la 343 lei/persoană”, a spus Dan Dumitru, marketing manager Paralela 45.

“Românii sunt turişti moderni; au renunţat la miel şi stufat şi la vacanţa tradiţională şi preferă să meargă în străinătate. Mai mult, anul acesta, dat fiind că românii se bucură de încă o zi liberă, în Vinerea Mare, am înregistrat o creştere cu 20% a cererii pentru vacanţa de Paşte în străinătate. Românii au ales să meargă în cuplu sau în familie de Paşte în străinătate, iar pentru cele în România au ales să meargă în grupuri mai mari de prieteni”, a explicat Dumitru.

Specialistul a apreciat că, pe extern, cea mai ieftină vacanţă de Paşte în străinătate a fost în Atena, cu autocarul. Pentru 5 nopţi de cazare cu mic dejun inclus, preţul a ajuns la 290 de euro/persoană.

Cea mai ieftină vacanţă de Paşte în România a fost la Călimăneşti-Căciulata, la Complexul Balnear Cozia 3 stele, unde, pentru 343 de lei/persoană, turiştii beneficiază de un pachet de două nopţi de cazare în cameră dublă, cu mic dejun inclus şi cină, gustare tradiţională, dejun pascal.

“Românii au preferat destinaţiile calde unde să poată să facă plajă (Sharm El Sheikh, Emiratele Arabe Unite) sau destinaţii de city break pe care încă nu le-au vizitat – Istanbul, Atena, Lisabona. Noi am început să vindem ofertele de Paşte imediat după Revelion. Nu putem spune că vremea de afară ne-a influenţat vânzările. Turiştii care aleg să călătorească de Paşte nu sunt neapărat în căutarea unei vacanţe tradiţionale. 90% din destinaţiile pentru care avem oferte sunt ţări catolice sau musulmane”, spune Maria Goicea, director marketing Cocktail Holidays.

Conform acesteia, majoritatea turiştilor petrec sărbătorile de Paşte cu familia sau în cuplu, iar 70% dintre ei merg în vacanţe de 7 nopţi/8 zile.

Printre cele mai vândute vacanţe de Paşte a fost circuitul în Iordania, la 1.065 euro/persoană, charter-ul Sharm El Sheikh, de la 604 euro/persoană, pachetele de Egipt&Croazieră pe Nil, la 1.234 euro/persoană, dar şi în Istanbul, la 299 euro, informează Agerpres.