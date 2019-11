Unde au votat candidatii la prezidentiale. Declaratii Iohannis, Dancila, Barna

Romanii din diaspora au dat startul votului pentru alegerea presedintelui si deja au mers la urne in numar foarte mare. In cursa au intrat 14 candidati si doar doi dintre ei vor ajunge, cu votul nostru, in faza urmatoare.

Campania a fost una destul de fada, cu o prezenta redusa a candidatilor in fata alegatorilor. Astfel, reactia electoratului este imprevizibila si cei care au intrat favoriti in cursa se pot trezi ca rateaza turul doi.

Presedintele Klaus Iohannis a votat la Liceul Jean Monnet din Bucuresti, insotit de europarlamentarul Rares Bogdan si deputatul Robert Sighiartau, care au votat inca de vineri la Roma. Alaturi de seful statului, mai sunt seful de campanie, Dan Motreanu, si europarlamentarul Siegfried Muresan.

Surprinzatoare este insa absenta sotiei. Televiziunile de stiri transmit ca aceasta se afla la o biserica din Sibiu si va vota dupa aceea.

“Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca si pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania si sper sa primesc astazi confirmarea ca foarte multi romani isi doresc acelasi lucru.

Astazi, in ziua votului, este ziua in care romanii decid ce viitor va avea Romania in urmatorul an. Ziua votului este ziua cea mai importanta pentru romanii care vor sa participe la procesul democratic. Asa ca, dragi romani, va astept la vot!”, a declarat presedintele, dupa vot.

Dan Barna, liderul USR si candidat la prezidentiale, s-a dus cu familia la vot, la o gradinita din Sibiu. Acesta este insotit de sotia, fratele, sora, mama si tatal sau.

“Cu cat participarea va fi mai mare, cu atat vom sti ca asta e ceea ce isi doreste societatea in acest moment”, a spus Barna in drum spre sectia de vot.

Liderul si candidatul PSD, fostul premier Viorica Dancila, voteaza alaturi de sot si de Olguta Vasilescu la Colegiul National Sfantul Sava din centrul Capitalei.

“Am votat pentru o Romanie a bunastarii, a drepturilor garantate, o Romanie sigura si demna, in care romanii sa nu traiasca cu teama zilei de maine, ca nu au bani de medicamente, de facturi. Am votat impotriva taierilor de pensii si salarii, impotriva austeritatii. Am votat pentru o Romanie unita”, a declarat fostul premier, care a avut un moment de deruta legat de directia de mers in sectia de vot.

Candidatul PSD la presedintia Romaniei a mai spus ca a votat atat de devreme ca indemn pentru romani sa mearga la urne.

Premierul Ludovic Orban a votat la o scoala din Dobroiesti, judetul Ilfov.

“Am votat in mod evident pentru o Romanie normala, dezvoltata, puternica, respectata in lume, in care drepturile si libertatile fiecarui cetatean sunt respectate cu sfintenie si in care fiecare om are o sansa de a reusi in viata”, a declarat Ludovic Orban la iesire.

Premierul a subliniat ca functia de presedinte al Romaniei “este cea mai importanta in statul roman” si le-a cerut compatriotilor sai sa isi exercite dreptul de vot, pentru ca “e un drept castigat prin sacrificii” si el permite fiecarui cetatean “sa hotarasca ce se intampla cu tara lui”.

Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidentiala, voteaza la Liceul Spiru Haret din Bucuresti.

“Am votat pentru ca tinerii sa aiba motive sa ramana in Romania si sa contribuie la bunastarea acestei tari. Pentru o Romanie a respectului, respect pentru romanii de toate varstele, romanii din Romania si din afara tarii, pentru Romania respectului fata de toti romanii si, de asemenea, trebuie ca romanii sa ceara respect din partea celor care o conduc”, a declarat candidatul sustinut de PMP la presedintia Romaniei.