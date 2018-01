Una dintre victimele jandarmului de la protestul de sambata spune cum s-a intamplat totul

Mai multi protestatari din Piata Universitatii au fost loviti, sambata seara, de un jandarm. Totul s-a petrecut in timpul mega-protestului anti-PSD desfasurat pe 20 ianuarie, in Piata Universitatii, de unde s-a plecat in mars spre Parlament.

Evenimentul nu a fost lipsit de violente, insa acestea au venit din partea unui jandarm, care a fost surprins intr-o filmare exact in momentul in care impartea pumni protestatarilor, desi nu a fost instigat.

Una dintre victimele jandarmului este un fotograf profesionist, care lucreaza la Inquam Photos. Acesta a povestit, intr-un interviu acordat striblea.ro, cum s-a intamplat totul.

Fotograful George Calin se afla langa barbatul cu par carunt, care a fost si el lovit de jandarm. Acesta a povestit ca lumea impingea din spate, iar jandarmii ridicau si coborau gardul in repetate randuri.

“Oamenii erau agitati aici si indemnau sa se mearga pe bulevard. Vociferau si strigau inspre jandarmi cu o oarecare agresivitate. Episodul asta de du-te-vino s-a repetat de vreo trei ori. Dupa al treilea moment m-am trezit cu lovitura. Initial am crezut c-am primit o lovitura cu podul palmei. Eram plin de adrenalina, nu am resimtit puternic, dar ochelarii mi s-au strambat pe fata si am fost ametit minute bune”, a povestit George Calin.

El spune ca in acel moment nu a realizat ce s-a intamplat, insa a inteles totul abia dupa ce a vazut filmarea, care s-a viralizat in scurt timp si pe retelele sociale.

“Noroc c-am avut pe cap doua caciuli si o gluga. Poate asta a atenuat lovitura”, a spus Calin.

Dupa ce in mediul online a aparut filmarea cu jandarmul, aceasta s-a viralizat in timp scurt, internautii cerand identificarea si totodata demiterea lui.

El a fost identificat duminica, anuntul fiind facut de Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, reprezentantii institutiei oferind si o explicatie pentru gestul colegului lor.

“Exista situatii in care jandarmii din prima linie, aflati de multe ore in dispozitiv, in picioare, in conditii meteorologice deosebite, pot fi supusi unei presiuni extrem de mari, presiune ce poate genera si astfel de comportamente. Responsabilitatea acestei actiuni punctuale, a unui jandarm, va fi stabilita de verificarile interne”, au transmis acestia.

Ce spune jandarmul

Raducu Serban, in varsta de 33 de ani, este personajul negativ al incidentului de sambata, iar in prezent este cercetat disciplinar. Acesta lucreaza de 10 ani in Jandarmerie.

Intr-o discutie telefonica cu jurnalista Ramona Ursu, el sustine ca loviturile au fost “de oprire”, adica aplicate in zona bratelor, pentru a-i face pe oameni sa stea pe loc.

Intrebat de jurnalista daca a fost lovit sau injurat de vreun protestatar, acesta a raspuns negativ.

“S-au auzit multe, dar nu pot spune ca era ceva la adresa mea personal. Si nici eu nu am identificat pe cineva care sa execute acele lovituri de oprire. Erau lovituri de oprire in zona bratelor, in principal. Ramaneti inapoi, ramaneti pe loc inapoi!, atat, asta era scopul acelor lovituri. Pentru ca nu mai faceam fata fizic decat sa impingem si primisem ordin sa nu se sparga barajul acolo. Sunt masuri graduale si, la momentul in care una dintre masuri se dovedeste a nu mai fi suficienta pentru a asigura ordinea publica, intervenim gradual cu alte tehnici care sunt in regulamentele noastre, in manualele profesionale ale jandarmilor”, i-a spus Raducu Serban jurnalistei, care a publicat pe pagina personala de Facebook discutia pe care a avut-o cu jandarmul.

Intrebat daca nu exista o modalitate de a interveni fara lovituri, jandarmul a raspuns ca nu si-a dat seama si ca, in general, el este “cel cu calmul”.

“Nu-mi dau seama, in momentul acela trebuia sa indepartam oamenii care impingeau gardurile cu bratele. Nu am vrut sa aduc imaginea asta a Jandarmeriei. M-am uitat si eu pe imagini si nu arata bine. Doar ca sunt niste lovituri de oprire si atat, nu de a face rau cuiva, nu-s cu ura. Eram intr-un dispozitiv, nu stiu daca mai sunt filmat si in alta parte. Dar eu de foarte multe ori sunt cel cu calmul, care incearca sa discute foarte mult cu cetateanul si incearca sa ii explice masurile noastre. Eu aveam informatii in casca ca s-a aruncat cu garduri in jandarmi. Nu sunt incepator, de un deceniu lucrez in Jandarmerie”, a mai spus jandarmul.

Amintim ca sambata seara un jandarm a fost filmat in timp ce lovea cu pumnul, in mod repetat, mai multi protestatari.

Jandarmeria a anuntat, duminica dimineata, ca a fost demarata o ancheta.

